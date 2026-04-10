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國安教育│校園互動劇場 將國安訊息具像化

突發
更新時間：07:05 2026-04-10 HKT
發佈時間：07:05 2026-04-10 HKT

國家安全校園互動劇場《校園食神大賽》日前走進油蔴地天主教小學（海泓道），劇場透過生動有趣的《安仔與熊仔》故事和互動情境，將國家安全概念轉化為貼近校園生活的情節，令國安訊息具像化，加深小學生對維護國家主權的認知。

劇場講述「安仔」和「保安熊」參加校園廚神大賽，對手「明仔」為求勝出採取不當手段，他們則運用各種知識抵禦惡意攻擊。劇中透過生動畫面和互動環節呈現多個與國安相關的議題，包括煽動抹黑、假消息、濫用個人自由、謹記慎思明辨等概念。

油蔴地天主教小學（海泓道）日前上演該話劇，校長陳淑儀給予正面評價，指學生觀看時主動參與互動，而劇中帶出的守法、守規及負責任訊息清晰有力，沉浸式體驗亦有助提升代入感和刺激思考，較傳統課堂講解更有效。

學生林迪雅及劉振隆表示，觀賞話劇比上課有趣，當中的內容令他們對國家安全和相關安全議題有一定反思。

劇場由專業劇團演出，飾演「保安熊」的舞台劇演員隆藹宜表示，劇團從保安局推出的《安仔與熊仔》繪本及實體書選取適合小學生的故事改編劇本。她指出，特意選取小朋友容易理解的簡單例子，「例如有人因受傷不能參與體育課，但有同學在網上散播謠言，指控他因父母背景有特權……用簡單、學生容易接觸的例子引出『抹黑』和『煽動』等概念。」

擔任「安仔」的演員黃進林認為，透過話劇滲透知識，有助學生融會貫通，「我作為『安仔』，每次演出都有得著。對小學生而言，相信可透過觀看話劇將國家安全知識植入心中。」

國家安全校園互動劇場《校園食神大賽》自去年11月推出後，到校劇場預約熱烈，首推20場名額全部爆滿，至今已有近3000名小學生觀看，因此保安局決定加場。

記者 麥鍵瀧

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