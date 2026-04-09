新田奪命車禍︱死者為外勞小巴司機　來港一年左右

新田公路奪命車禍，小巴司機傷重不治。據悉，死者羅有全（49歲）為內地人，參加運輸業輸入外勞計劃來港當外勞司機，來港工作約一年，居住在屯門外勞宿舍。

死者居住在屯門一間外勞宿舍。梁國峰攝

《星島頭條》記者今（9日）早到場44A專線的站頭了解，司機均表示不認識羅司機，其後記者致電專線負責人，對方聲稱對羅背景不太清楚，拒絕回應。據了解，該條線早前已開始聘請外勞司機，羅為外勞司機，來港任職約一年。

死者生前為外勞司機。梁國峰攝

政府早年公布在運輸業輸入外勞計劃之下，2023年9月及2024年7月通過兩輪申請批出了共900個公共小巴及800個客車輸入司機配額，佔相關行業一半的空缺。運輸署會安排輸入司機參加公共小巴或公共巴士駕駛考試及相關職前課程，以熟悉本港交通規則及駕駛路線之後方投入服務，政府亦會按司機的服務區域為他們安排住宿。

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事發於昨（8日）晚10時16分，一輛的士與兩輛私家車沿新田公路往上水方向行駛，當駛至竹園村對開時發生碰撞，至11時左右，羅駕駛一輛44A線往上水方向的專線小巴駛至，懷疑收掣不及，先猛力撞向前方貨車車尾，再波及右線另一輛貨車，羅一度被困，獲救送院搶救，惜最後不治。兩宗車禍共涉8車，釀成1死16傷。