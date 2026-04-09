新田公路一小時兩車禍　共涉8車1死16傷　小巴追尾撼貨車司機亡

元朗新田公路昨晚（8日）接連發生兩宗嚴重交通事故。在短短一小時內，同一路段先後發生涉及8輛車的連環碰撞，釀成1死16傷。首宗意外導致3車相撞，現場清理期間引發長達700米車龍；約45分鐘後，一輛專線小巴疑收掣不及，猛撞龍尾車群釀成5車「串燒」，小巴司機受創昏迷送院，延至晚上11時39分證實不治。

首宗3車碰撞 釀8人受傷送北區醫院

首宗意外發生於周三晚上約10時16分。當時一輛的士與兩輛私家車沿新田公路往上水方向行駛，當駛至竹園村對開時發生碰撞。

意外中共有16人受傷，包括的士司機、多名乘客，以及兩輛私家車的司機及乘客。救護員接報趕至，傷者幸均屬輕傷，經初步包紮後，全部由救護車送往北區醫院治理。由於事故佔用部分行車線，現場交通受阻，車龍迅速向後延伸。

45分鐘後5車大串燒 小巴司機被困無反應

約11時左右，首宗車禍的龍尾已延伸至約700米外的錦綉花園對開。此時，一輛44A線往上水方向的專線小巴駛至，懷疑收掣不及，先猛力撞向前方貨車車尾，再波及右線另一輛貨車。由於衝擊力巨大，前方貨車被推前，連環撞向前方的一輛七人車及一輛客貨車，造成5車相撞。

小巴在意外中車頭嚴重變形，男司機重傷昏迷被困。消防員趕赴現場，動用工具破開車身將姓羅(49歲)男司機救出，惟他當時已失去反應，由救護車急送醫院搶救，惜最終返魂無術。

兩案合共16傷 警方正調查肇事原因

第二宗意外除了小巴司機外，另外傷者（主要為小巴乘客），幸均神志清醒。兩宗意外合共造成至少16人受傷，涉及車輛包括的士、私家車、小巴、貨車及客貨車等。

貨車司機洪先生向記者講述車禍時情況。黎志偉攝

被撞貨車司機憶述驚悚一刻：小巴似無收掣

其中一輛被撞的貨車司機洪先生向記者講述車禍時情況。他憶述，小巴司機撞向後方貨車時力度極猛，救援人員用了大約二十分鐘將男司機救出，惟司機當時已無反應；他目擊小巴上有大約7至8名乘客，車禍後有人嘴部被撞傷流血。

警方在現場調查意外起因。受意外影響，新田公路往上水方向一度全線封閉，交通擠塞。