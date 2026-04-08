復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月

兩名經落馬洲支線管制站的女子，趁復活清明長假尾聲人潮眾多期間入境香港，並管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，最終被海關揭發。至今日（4月8日），兩名女子在粉嶺裁判法院分別被判處監禁2及3個月。

其中在4月6日，關員在落馬洲支線管制站截查一名61歲抵港女旅客，並在其攜帶的個人行李內檢獲2.04萬支未完稅香煙，估計市值約8.4萬元，應課稅值約6.7萬元。該名旅客隨即被捕。她今日被法院判處監禁3個月及罰款1800元。

61歲抵港女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。

另外，關員昨日（4月7日）亦於落馬洲支線管制站截查一名34歲抵港女旅客，並在其攜帶的個人行李內檢獲1.64萬支未完稅香煙，估計市值約6.7萬元，應課稅值約5.4萬元。該名旅客隨即被捕。她今日被法院判處監禁2個月及罰款1800元。

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

34歲抵港女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。