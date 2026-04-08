Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月

突發
更新時間：21:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：21:30 2026-04-08 HKT

兩名經落馬洲支線管制站的女子，趁復活清明長假尾聲人潮眾多期間入境香港，並管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，最終被海關揭發。至今日（4月8日），兩名女子在粉嶺裁判法院分別被判處監禁2及3個月。

其中在4月6日，關員在落馬洲支線管制站截查一名61歲抵港女旅客，並在其攜帶的個人行李內檢獲2.04萬支未完稅香煙，估計市值約8.4萬元，應課稅值約6.7萬元。該名旅客隨即被捕。她今日被法院判處監禁3個月及罰款1800元。

61歲抵港女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。
61歲抵港女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。

另外，關員昨日（4月7日）亦於落馬洲支線管制站截查一名34歲抵港女旅客，並在其攜帶的個人行李內檢獲1.64萬支未完稅香煙，估計市值約6.7萬元，應課稅值約5.4萬元。該名旅客隨即被捕。她今日被法院判處監禁2個月及罰款1800元。

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

34歲抵港女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。
34歲抵港女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
9小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖
重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖
社會
7小時前
李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席
01:54
李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席
影視圈
3小時前
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭
中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭
影視圈
5小時前
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
2小時前
18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮
18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判 停火後首兩隻船舶通過霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
1小時前
珠海燒味店驚見「合成豬」真身？港人遭群起炮轟無知 惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
港人珠海燒味店驚見「合成豬」真身！罕見有頭有尾打破傳聞？惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
飲食
6小時前