元朗童黨欺凌｜中一男學生被指勾義嫂 遭勒索兼拳打腳踢 警拘6人最細12歲

元朗一名中一男學生前日（5日）被童黨勒索，其後遭對方拳打腳踢及掌摑，導致背、頭及腳受傷，需要入院治理。警方經調查後今日（7日）拘捕6人，年齡介乎12至17歲，分別涉嫌「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」。他們現已獲准保釋候查。

昨日（6日）有人於社交平台Threads發文，指一名在元朗某中學就讀中一的男學生被同學勒索2.5萬元，又遭對方拳打腳踢及掌摑，甚至用拖鞋打咀，其中部份人更自稱黑社會成員。男童右腳的傷口較為嚴重，頸及背亦見紅腫，需要入院治理。發帖者指男童現時情緒低落，不敢外出，其母親亦感到非常心痛，希望網民可以關注事件。

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男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片

男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片

男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片

據了解，男童與8人到南生圍踩單車，當中4人為其同級同學。其間男童被指「勾義嫂」，未幾便遭推落地圍毆。有人從地上檢起的鐵棒施襲，亦有人用拖鞋磨擦男童的嘴巴，以及向男童吐口水。雖然男童矢口否認指控，但其中一人要求索償2萬元以作「被撬牆腳」的賠償，其餘3人則要求5000元作醫藥費，另有人自稱為三合會成員。

警方表示昨日接獲報案，指一名13歲男童於4月5日和數名人士在元朗南生圍曾經發生爭執，其後被襲擊、恐嚇及勒索，其間有人自稱三合會成員。該名男童身體多處受傷，自行前往醫院求醫，經接受治療後已於同日出院。元朗警區刑事調查隊第五隊人員經進一步調查後，今日在元朗區拘捕4名男童及2名女童，年齡介乎12至17歲，分別涉嫌「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。

