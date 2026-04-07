復活清明長假︱漁護署加強巡查西貢郊野熱點 執法18宗包括亂拋垃圾非法露營

在復活節及清明節長假期期間，漁護署按管理計劃，每日部署共約90位人員在西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口熱門地點巡邏、宣傳教育，其中西貢營地及東壩一帶更加強設施清潔及管理，增派人員於熱門營地提醒營友露營禮儀及守則。漁護署亦持續打擊非法行為，由4月3日至6日，漁護署在西貢東郊野公園，包括東壩及熱門露營地點作出共18宗執法個案，包括亂拋垃圾及非法露營等。

漁護署強調，會繼續探討郊野公園熱門景點長遠管理策略，參考過往經驗考慮各種優化方法，包括應否引入預約制及收費等。此外，署方亦會持續派遣人員於橋咀洲同大嶼山水口巡邏，提醒大眾愛護海洋生物及保持良好郊遊行為。

西貢東壩

漁護署於西貢東壩加派人手巡邏執法，宣傳教育，提醒訪客行山安全注意事項。漁護署亦應用科技，以無人機監察破邊洲觀景台及山徑人流狀況。期間，4月4日天氣一度轉差，漁護署呼籲到破邊洲遊人留意天氣，注意安全。4月3日至6日期間，西貢東壩訪客每日平均有約1400人次，大部分遊人願意配合現場人員指示，秩序良好。

漁護署以無人機監察破邊洲觀景台及山徑人流狀況。漁護署FB

漁護署人員在西貢東壩提醒遊人留意天氣，注意安全。

西貢東郊野公園露營地點

4月4日至6日，鹹田灣營地平均每晚約有180個營帳，西灣營地約有70個營帳。漁護署在鹹田灣營地、西灣營地、浪茄灣營地加強清潔、收集垃圾，並提醒營友愛護環境、遵守露營禮儀及守則，同時加強巡邏執法，亦於晚間加派人手監察及管理營地狀況。各露營地點衛生情況及秩序大致良好，現場情況與管理計劃預期相若。

鹹田灣營地入夜後情況。漁護署FB

漁護署人員在西灣營地宣傳愛護環境及露營禮儀和守則。

漁護署人員在西灣營地點加強收集垃圾。

西貢橋咀洲

漁護署喺現場已加強標示，以繁、簡中文同英文提供教育信息，標示「珊瑚友善路線」，提醒訪客近岸珊瑚區域位置，亦特別製作防水版浮潛守則圖卡，方便浮潛人士參考上落水區位置。

漁護署每日按情況，派員喺橋咀洲一帶水域、登岸點、海岸、沙灘同熱門落水位置加強巡查，一旦見到有干擾生態行為，便會作出勸喻，並提醒遊人遵守「珊瑚友善路線」，不要踐踏珊瑚，亦不要餵飼同採集海洋生物。

4月3日至6日期間，橋咀洲訪客每日平均約580人次，而漁護署在4月6日，更聯同水警、海事處聯合海上巡邏，期間未發現有任何違法行為。於橋咀洲巡邏期間，漁護署人員共向遊人發出約350次口頭勸喻。橋咀洲人流秩序大致良好。

漁護署人員向橋咀洲訪客講解浮潛區的「珊瑚友善路線」。

漁護署人員向橋咀洲訪客派發宣傳單張，提醒遊人尊重和愛護自然，不要採集、騷擾及傷害海洋生物。

浮潛區人員在水中指導浮潛人士遵守「珊瑚友善路線」，不要踐踏珊瑚。

大嶼山水口

水口灣擁有多種高生態價值生境，生物多樣性豐富，亦是馬蹄蟹重要棲息地。為保育這片珍貴潮間帶，漁護署聯同本地環保團體，派員到水口向公眾教育及宣傳，包括設置教育攤位、派發保育小冊子、以及向訪客分享保護馬蹄蟹及海岸環境小貼士，亦提醒遊人負責任海岸康樂。

4月3日至6日期間，水口沙坪訪客每日平均有160位人次。期間，漁護署人員向遊人共發出約68次口頭呼籲。

漁護署人員在大嶼山水口提醒遊人，不要採集、騷擾及傷害海洋生物。

漁護署人員及本地環保團體在水口派發保育小冊子，向訪客分享保護馬蹄蟹及海岸環境小貼士。