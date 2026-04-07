港鐵大圍站外兩車相撞 貨Van翻側司機一度被困 九巴：客貨車疑衝紅燈肇禍

大圍發生交通意外。今日（7日）下午1時40分，一輛客貨車在大圍站對出往迴旋處方向，與一輛九巴相撞。客貨車向右翻側，橫亙在路中。救援人員接報指客貨車司機被困於車內，到場後發現司機已離開車廂。事件中九巴車長及一名女乘客亦受輕傷。

根據網上片段所見，當時客貨車由積運街右轉入美田街，駛至大圍站巴士總站對開時，交通燈已亮起紅燈，但客貨車未有停下，繼續向前駛，被一輛剛從運輸交匯處駛出的九巴撞至翻側。現場遺下一條長長的煞車痕，巴士的擋風玻璃碎裂飛脫，車頭嚴重損毀。

九巴：客貨車疑衝紅燈導致意外

九巴表示，今日下午約1時40分，九巴一輛路線88巴士從大圍站巴士總站駛出時，與一輛客貨車發生交通事故，巴士上一名乘客受輕傷。 初步調查顯示，客貨車懷疑衝紅燈導致意外，九巴會配合警方調查。