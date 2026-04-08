全民國家安全教育日︱鄧炳強：提升市民國安意識 培養慎思明辨能力

今年4月15日迎來第11個「全民國家安全教育日」，政府將舉辦一連串活動深化國家安全宣傳教育，讓市民進一步提升國安意識。保安局局長鄧炳強表示，宣傳教育至關重要，必需要令全港市民了解國家安全的重要性，更要明白危害國家安全行為的本質，「培養全民國家安全意識、如何防備危害國家的安全行為，從而達到慎思明辨，不讓任何煽動者有機可乘。」

今年4月15日是第11個「全民國家安全教育日」，保安局局長鄧炳強指出，政府將舉行一連串活動，務求將國安教育做得更深更廣。

國安常識比賽 650學校參與

今年「全民國家安全教育日」的主題是「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」。鄧炳強表示，4月15日將舉行主題講座分享會，屆時將有領導人發言，以及專家學者就國家安全作分享及討論，同日亦會在警察學院舉辦升旗典禮，以及舉行全港中小學國家安全常識問答比賽，今年有超過650間學校共13萬名學生參與，創歷屆新高。

此外，3月至4月期間，多支紀律部隊及輔助部隊亦舉辦開放日，讓市民在認識其專業工作的同時，加深對國家安全的了解。國家安全展覽廳亦已更新展品，並推出全新3D影片，生動有趣地介紹20個國家安全重點領域。

鄧炳強強調，透過持續性的宣傳教育，例如以繪本形式令幼稚園學生認識國家安全、守法意識及國民身份認同，或透過宣傳車深入各區，向社會各界廣泛宣揚國安的重要性，期望令全港市民都能清楚明白危害國家安全行為的本質及預防方法，從而培養慎思明辨的能力，不再受人煽動。

香港警察學院將於4月15舉行升旗典禮。圖為去年同日舉行升旗典禮。

維護國家安全亦是全體公務員的共同責任，鄧炳強指出，政府早前已發出相關指引，提升人員的國安風險意識，並透過跨部門協作，加強打擊危害國安行為的協同效應，「即使是前線清潔工人，若在工作中發現危害國家安全的標語，除了立即清除外，亦要履行通報責任。」

鄧炳強補充，警隊過去兩年推出「特別項目」，向早前黑暴期間被捕而未被檢控的人士提供更生機會，「我們透過這個機會，讓他們明白當日或受人煽動而做出傷害他人、傷害國家的事情，若他們感到懊悔，我們會在法律容許下給予重新開始的機會。」

記者 麥鍵瀧