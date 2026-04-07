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元朗新開業網吧遭收陀地淋紅油 警拘3男涉刑毀及刑恐 女店員:有事發生會再報警

突發
更新時間：10:14 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:14 2026-04-07 HKT

元朗合益路36號一間新開業的網吧上周六(4日)晚被人淋紅油，職員報警求助，元朗警區反三合會行動組第一隊接手調查案件後，探員昨晚（6日）及今日（7日）凌晨，分別於元朗區、天水圍區及屯門區拘捕三名本地男子，年齡介乎21至38歲，涉嫌刑事恐嚇及刑事毀壞。所有被捕人現正被扣留調查。警方經初步調查，發現網吧鋪負責人曾於3月31日遭數名男子「收陀地」刑事恐嚇，相信與案有關。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有任何資料提供，請致電3661 4650與調查人員聯絡。

近日網上流傳一條該案件的片段，可見多名戴口罩男子，於3月31日下午3時許闖入一間網吧。一名懷疑網吧職員與其接觸，這批蒙面漢見狀隨即問「你係咪老細，你老細喺唔喺度」，職員否認後蒙面漢隨即叫職員致電老闆，職員沒有就範，質問對方為何要找負責人。

其中一名蒙面漢見職員沒有合作，惱羞成怒並大聲威嚇「我叫你打電話畀你老細」，然而職員依然企硬，反叫對方「你自己打」，並指四周都有鏡頭拍攝他們的行為。最後，職員表示打999報警，一眾蒙面漢便悻悻然離開。

涉案網吧於3月底才開業。今日(7日)早上本網記者到元朗被淋紅油的網吧了解，現場所見，網吧內設備整齊乾淨，發現有數名工人正在髹油，將有紅油迹的牆壁重髹油漆。而店內有一名女職員當值，她說不知警方已拘捕疑犯，對疑犯被捕，稍覺安心，又指不擔心有人再來破壞，「因為有警察叔叔」，如有事發生，會再報警求助。

 

 

 

 

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