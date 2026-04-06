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元朗中一男生遭欺凌勒索傷痕累累 家人心痛：採用暴力絕不姑息 警緝8童黨

突發
更新時間：20:35 2026-04-06 HKT
發佈時間：20:35 2026-04-06 HKT

網傳元朗一間中學發生欺凌事件，一名中一學生疑被童黨勒索，其後更被對方拳打腳踢及掌摑，導致背、頭及腳受傷，需要入院治理。警方表示，今日（6日）接獲報案，將案件列作「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」，交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。《星島頭條》正就事件向涉事學校查詢。

今日有人於社交平台Threads發文，指一名在元朗某中學就讀中一的男學生被同學勒索2.5萬元，又遭對方拳打腳踢及掌摑，甚至用拖鞋打咀，其中部份人更自稱黑社會成員。男童右腳的傷口較為嚴重，頸及背亦見紅腫，需要入院治理。

男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片
男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片
男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片
男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片
男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片
男童的腳、頸及背均有受傷。Threads@dvpp_1998圖片

發帖者指男童現時情緒低落，不敢外出，其母親亦感到非常心痛，希望網民可以關注事件，「年紀咁細就已經無法無天，採用暴力，絕不姑息」。多名網民對事件表示關注，又指已去信男童就讀的學校，要交校方進行徹查及交代，「中一就郁手郁腳呢啲真係要報警」、「而家啲細路打得咁惡」、「細細個已經咁樣大個仲得了」、「一定要追究」。

男童被指「勾二嫂」 其中4名施襲者為同級同學

據了解，男童昨日（5日）與8人到南生圍踩單車，當中4人為其同級同學。其間男童被指「勾二嫂」，未幾便遭推落地圍毆。有人從地上檢起的鐵棒施襲，亦有人用拖鞋磨擦男童的嘴巴，以及向男童吐口水。雖然男童矢口否認指控，但其中一人要求索償2萬元以作「被撬牆腳」的賠償，其餘3人則要求5000元作醫藥費。8人未有收歛，反而變本加厲，其中一人自稱三合會成員，另有人威脅男童不準向家人透露事件。最終男童向親友講述事件，並到醫院求醫。

警展開調查 暫時未有人被捕

警方今日接獲報案，指一名13歲男童於4月5日曾和數名人士發生爭執，其後被襲擊、恐嚇及勒索，其間有人自稱三合會成員。該名男童身體多處受傷，其後自行前往醫院求醫，接受治療後已於同日出院。案件經初步調查，列作「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」，交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

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