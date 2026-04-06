石鼓洲人工島地盤男工高處墮下送院 環保署：責成承辦商7天內交報告

今（6日）中午12時51分，石鼓洲人工島一個地盤的負責人報案，指一名男工人在工作期間，疑失足由4樓跌落3樓。救援人員到場發現52歲姓卓事主，頭及腳部受傷但清醒，於是由政府飛行服務隊直升機將他送院治理。警方正調查事件。

據了解，事主當時與同事食完午飯，其後從4樓踏空由一塊面積3呎乘3呎的石膏板墮下至地盤3樓，在場的同事立即報警求助。

環保署：責成承辦商7天內交報告

環保署回覆《星島頭條》表示，傷者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商的一名工人，今日他在人工島地盤意外從約4米高處墮下受傷，初步資料顯示傷者身體有骨折。事發後，環保署已安排人員到醫院了解事件及傷者情況，對傷者家屬表示慰問，及要求承辦商為家屬提供適切協助。

環保署指十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處，並要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商七天內就事件提交報告及即時採取措施，防止類似事件發生。

上月30日，石鼓洲人工島地盤的環保署轉廢為能設施工程，一名分判商男工人被發現暈倒在廠房地上，工友報警求助。政府飛行服務隊接報派出直升機到場，將姓陳（50歲）事主送往東區醫院，其間救護員一直施以心外壓急救，惜事主最終不治。

據了解，事主為清潔工，沒有長期病患。環保署其後發聲明對事件深表難過， 要求承辦商提交報告。

