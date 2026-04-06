大欖涌行山失蹤｜行山僧人曾遇見何翁夫婦 「當時行雷好大雨 擔遮都有危險 」

79歲老翁何成安上周（4日）與妻子到屯門麥理浩徑第10段行山，其後與妻失散，至今（6日）早上仍然下落不明。救援人員連日來夜以繼日登山搜索，惟未有發現。今早行山人士法戒大師表示，4日當日曾在清景台山腳遇到何翁夫婦，當時下著大雨，他形容兩夫婦狀態良好，「丈夫行前，太太行後」，但當時好大雨，無地方避雨，又行雷，「連擔遮都有危險」。

及後周日（5日）早上10時大師再次行山，在關帝廟落大欖涌水塘的一段路，發現一隻深藍色鞋，他深感奇怪，由於當時他未知何翁失蹤消息，並無拍照紀錄，及後落山後才知悉媒體報道何翁失蹤事件，他知道那隻鞋可能有搜索價值，立即致電報警。

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法戒大師過往是民安隊成員，累積50年搜索經驗。當他發現何翁的鞋時，深感特別，「連日大雨濕滑，但隻鞋非常乾淨，冇泥濘」。於是他在落山後獲悉何翁失蹤，知道鞋子是尋人的線索，所以即刻報警。大師指出事的行山路段危險程度不高，「路係有整理過，適合行山人士行，而且有越野單車徑，都屬於安全路段。」不過，他指若路面濕滑，有機會跌倒，「4號嗰日雨量非常大，我影到啲水好似瀑布咁。」

救援人員今日會重點搜查關帝廟、佛祖廟、千島湖清景台一帶範圍。其間出動無人機協助搜索。