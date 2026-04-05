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大欖涌行山失蹤｜七旬翁與妻遇暴雨走散下落不明 兒子發相尋人

突發
更新時間：21:04 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:24 2026-04-05 HKT

79歲老翁何成安昨晨（4日）偕太太到屯門麥理浩徑第10段行山，其間兩人遇天氣驟變下起暴雨並失散。妻子先行山下，但事後發現丈夫不知所終，至傍晚兒子報案求助。救援人員經通宵登山搜索後未有所獲，至今早（5日）搜救行動繼續，惟暫時仍未有發現。據了解，救援人員在千島湖附近一關帝廟發現一隻鞋，懷疑屬老翁所有，並於下午將搜索範圍擴至大棠一帶。

今早救援人員在青山公路及杯渡路交界、近井頭上村集合，警方、消防及民安隊到場，消防處更派出「攀山拯救專隊」（MSRT）。其後人員分成多個隊伍，登山沿麥理浩徑第10段繼續搜索；政府飛行服務隊亦派出直升機低飛盤旋，協助搜救。

據了解，昨日傍晚救援人員接報指何翁行山失蹤後，隨即到屯門何福堂中學對開集合，展開搜索行動。人員由屯門行至田夫仔、大欖涌一帶，經過一晚通宵搜索，但未有發現。

至下午，救援人員在千島湖附近一關帝廟發現老翁的鞋子，遂將搜索範圍擴大至元朗大棠附近範圍。民安隊攀山拯救隊上山搜救。

消息稱，失蹤的何翁與76歲姓魏妻子是內地人，今年1月19日兩夫婦持中國護照來港，獲批短暫逗留3個月，其間居於48歲兒子的屯門寓所。昨早8時許，何翁與妻子由何福堂青山公路段開始，前往麥理浩徑第10段行山，並預計於早上9時30分到達山頂。由於何翁感疲倦，所以他到涼亭休息，而其妻則前往看風景，稍後再會合丈夫。

詎料其間突然下起大雨，何妻等到下午約2時，打算回到涼亭會合丈夫，但她因迷路，至同日下午4時才回到涼亭，卻已不見丈夫。何妻於是先自行回家，發現丈夫未有歸家，於是告知兒子報案。

警方指失蹤老翁何成安身高約1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。警方呼籲任何人如有何成安的消息或曾見過他，請致電3661 3113或62735787，或電郵至[email protected]與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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