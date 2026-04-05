珍惜生命｜九龍城內地漢飛墮平台 消防救下送院不治

九龍城發生墮樓案。今日（4日）早上6時許，一名姓賈（31歲）男子由北帝街123號墮下，倒臥在大廈平台。救援人員接報到場，消防員升起雲梯，將男事主從平台救下，由救護車送往廣華醫院，惜經搶救後不治。

據了解，死者 持中國護照來港，昨晚相約至上上址聚會，直至凌晨3時許，姓蘇（37歲）男子與死者在房間內睡覺，另一姓袁（45歲）男子先行離開。至凌晨5時左右，蘇起身發現死者不在睡房內，其後發現死者倒臥二樓平台，大驚報案。

警員正調查事件。蔡楚輝攝

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