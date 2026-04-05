珍惜生命｜九龍城內地漢飛墮平台 消防救下送院不治
更新時間：07:40 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:40 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:40 2026-04-05 HKT
九龍城發生墮樓案。今日（4日）早上6時許，一名姓賈（31歲）男子由北帝街123號墮下，倒臥在大廈平台。救援人員接報到場，消防員升起雲梯，將男事主從平台救下，由救護車送往廣華醫院，惜經搶救後不治。
據了解，死者 持中國護照來港，昨晚相約至上上址聚會，直至凌晨3時許，姓蘇（37歲）男子與死者在房間內睡覺，另一姓袁（45歲）男子先行離開。至凌晨5時左右，蘇起身發現死者不在睡房內，其後發現死者倒臥二樓平台，大驚報案。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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