深圳灣公路大橋城巴彎位落斜 撞死火私家車釀4傷 城巴：即時暫停車長駕駛職務

今日（4日）下午2時許，一輛城巴沿深圳灣公路大橋支路二線往口岸方向行駛，至一落斜彎位時，懷疑收掣不及，撞上一輛因「死火」而停在路中的私家車，巴士上3名乘客受傷，而私家車司機亦告輕傷，全部清醒由救護車送往屯門醫院治理。

根據網上圖片所見，涉事的城巴為B3X路線，由屯門市中心開往深圳灣口岸。城巴的車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，車門變型，有乘客需要落車待救。至於私家車掛有粵港牌，被城巴撞至打白鴿轉，逆線停在路中心。

有乘客在社交平台Threads講述事發一刻，指城巴當時準備落橋，突然急煞並撞向一輛「死火」的私家車，「根據綜合描述，當時7人車在落橋轉彎位置附近死火，司機想落車拎雪糕筒，但係巴士司機轉彎落斜時才看到死車，收掣不及」。

城巴就事件回覆《星島頭條》表示，今午約2時45分，城巴一輛開往深圳灣口岸方向的B3X號線巴士，在深圳灣大橋涉及一宗交通事故，3名巴士乘客及一名私家車司機受傷。初步調查顯示，事故發生時路面有一輛私家車因故障停駛。城巴已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會配合警方調查。

