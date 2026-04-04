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黃雨行山迷路│大刀屻玉桂山兩宗行山人士求助 消防登山拯救

突發
更新時間：13:53 2026-04-04 HKT
發佈時間：13:53 2026-04-04 HKT

黃色暴雨警告下，大埔及鴨脷洲先後有行山人士，因太大雨迷路未能落山而報警求助。

今日（4日）早上11時47分，一對7旬老夫婦到大埔大刀屻行山，其間疑天色突然轉壞雨勢頗大，二人報稱迷路未能落山，妻子報警求助，他們沒有受傷。警方及消防接報，在林錦公路嘉道理農場附近集合，登山搜索兩人。至中午1時，消防員終尋獲兩人，陪同他們落山。

大埔大刀屻山勢壯闊。雖然山徑比較陡峭難行，但沿路可飽覽一望無際的翠綠景致。
大埔大刀屻山勢壯闊。雖然山徑比較陡峭難行，但沿路可飽覽一望無際的翠綠景致。
大埔大刀屻觀景台。
大埔大刀屻觀景台。
大埔大刀屻山勢壯闊。雖然山徑比較陡峭難行，但沿路可飽覽一望無際的翠綠景致。
大埔大刀屻山勢壯闊。雖然山徑比較陡峭難行，但沿路可飽覽一望無際的翠綠景致。

中午12時半，一名49歲男子向警方求助，指他與14歲兒子及10歲女兒到鴨脷洲玉桂山行山，其間亦因太大雨而迷路，要求救援人員協助落山。他們並沒有受傷，並由消防員帶回利東邨巴士總站後自行離去。

鴨脷洲玉桂山由高處下望連島沙洲的無敵海景，再訪鴨脷排燈塔。
鴨脷洲玉桂山由高處下望連島沙洲的無敵海景，再訪鴨脷排燈塔。
有男子帶同一子一女到玉桂山行山，因黃雨而迷路。
有男子帶同一子一女到玉桂山行山，因黃雨而迷路。
玉桂山。
玉桂山。

天文台於上午11時發出黃色暴雨警告，稍後至11時50分再發出局部地區大雨提示，大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，提醒受影響之市民，應採取適當的預防措施。

 

 

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