黃雨行山迷路│大刀屻玉桂山兩宗行山人士求助 消防登山拯救
更新時間：13:53 2026-04-04 HKT
發佈時間：13:53 2026-04-04 HKT
發佈時間：13:53 2026-04-04 HKT
黃色暴雨警告下，大埔及鴨脷洲先後有行山人士，因太大雨迷路未能落山而報警求助。
今日（4日）早上11時47分，一對7旬老夫婦到大埔大刀屻行山，其間疑天色突然轉壞雨勢頗大，二人報稱迷路未能落山，妻子報警求助，他們沒有受傷。警方及消防接報，在林錦公路嘉道理農場附近集合，登山搜索兩人。至中午1時，消防員終尋獲兩人，陪同他們落山。
中午12時半，一名49歲男子向警方求助，指他與14歲兒子及10歲女兒到鴨脷洲玉桂山行山，其間亦因太大雨而迷路，要求救援人員協助落山。他們並沒有受傷，並由消防員帶回利東邨巴士總站後自行離去。
天文台於上午11時發出黃色暴雨警告，稍後至11時50分再發出局部地區大雨提示，大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，提醒受影響之市民，應採取適當的預防措施。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT