深水埗司機落貨被偷貨Van 警憑CCTV拘45歲男 揭無牌駕駛兼逆線行車
更新時間：19:08 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:01 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:01 2026-04-04 HKT
今日（4日）早上9時許，警方接獲一名32歲姓李男子報案，指他將一輛輕型貨車停泊在福華街及北河街交界落貨，而車匙留在車上，其後當他返回上址時，發現輕型貨車被人駛走。
深水埗分區特遣隊人員接報到場，經初步調查及翻查在「銳眼計劃」下的閉路電視片段，發現涉事的輕型貨車於福華街往北河街逆線行駛，並往通州街一公園方向逃去。
人員經進一步調查，於通州街一停車場發現一名男子準備登車，遂以涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「危險駕駛」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，將該名45歲姓錢男子拘捕，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。事件中無人受傷，亦沒有其他財物損失，警方正調查男子犯案動機。
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