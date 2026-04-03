南亞鐵騎士闖大帽山徑 電單車「刨山」惹公憤 漁護署加強巡邏｜有片

一名自稱是旅遊部落客的巴基斯坦裔男子，上周三（3月25日）在社交平台發佈影片，可見他著拖鞋駕駛電單車，分別在日間及夜晚，闖入大帽山郊野公園山徑，期間他穿越山林，又近距離駕駛過營地。經過崎嶇地形時，車輪不時空轉「刨山」。

涉事男子在片中未有表明確實事發時間，亦將自己電單車的車牌打格處理。片段昨日（4月2日）流傳後引來網民批評，有人抨擊該名鐵騎士不遵守郊野公園規則，亦有人認為他涉嫌危險駕駛。漁護署其後回覆查詢時，表示已派員巡查有關地點及會加強巡邏。

漁護署加強巡邏

漁農自然護理署回覆《星島頭條》查詢時表示，十分關注電單車違例進入郊野公園的情況，並已派員巡查有關地點及會加強巡邏，如發現違規活動（包括未經許可在郊野公園內駕駛電單車），會根據《郊野公園及特別地區規例》採取適當執法行動。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可不得將車輛（包括電單車）帶進郊野公園或特別地區，或在郊野公園或特別地區內駕駛、使用或管有車輛。違者可被罰款2000元及監禁3個月。

過往元朗雞公嶺、大欖田夫仔等地，亦曾試過有越野電單車闖入。警方過去曾呼籲市民，郊野公園範圍內只容許單車在指定之單車徑活動，市民亦應跟從「單程」及行車方向指示。電單車進入山徑活動均屬違法，為顧及越野單車使用者的安全，市民切勿在越野單車徑範圍非法使用越野電單車。如市民遇到懷疑非法電單車活動，可報警或致電當區的漁護署護理員辦事處求助。

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