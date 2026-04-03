油價飆升 黑油猖獗 消防和海關加強打擊
更新時間：13:36 2026-04-03 HKT
發佈時間：13:36 2026-04-03 HKT
發佈時間：13:36 2026-04-03 HKT
中東戰爭，引起油價飆升，近年非法燃油轉注活動有上升趨勢，甚至蔓延至市區，靠近住宅附近，危險程度極高。
消防處（2025年至今年2月）
接獲超過1,150宗投訴及情報
鎖定95個黑點
巡查及突擊行動超過2,400次
檢控312宗個案
充公約73萬升燃油
香港海關 (今年1月至2月）
成功偵破18宗案件
拘捕17人
數字較去年同期大幅上升
今年1月至2月進行的9次聯合行動中，合共檢獲超過19萬升非法燃油。
常見的可疑活動包括：用七人車或輕型貨車改裝而成的流動非法加油站
地舖、停車場或貨倉內存放大型可疑油缸
車輛短暫停留或排隊加油
現場散發濃烈燃油味
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