香港海關出席由韓國海關主辦的便利商貿政策研討會 加強與世界各地海關合作

香港海關副關長（管制及執法）胡偉軍率領代表團於四月一至二日到訪韓國首爾，出席由韓國海關主辦的便利商貿政策研討會 2026，探討加強各地海關合作及分享人工智能的創新應用。

香港海關副關長（管制及執法）胡偉軍率領代表團於四月一至二日到訪韓國首爾，出席由韓國海關主辦的便利商貿政策研討會 2026。 ​

香港海關副關長（管制及執法）胡偉軍率領代表團於四月一至二日到訪韓國首爾，出席由韓國海關主辦的便利商貿政策研討會 2026。

會上探討加強各地海關合作及分享人工智能的創新應用。

胡偉軍在研討會期間就香港海關在人工智能及大數據方面的應用成果發言。其後，胡偉軍分別與韓國海關、柬埔寨海關總署及烏茲別克斯坦共和國經濟和財政部海關委員會進行雙邊會議，就情報交流等多個共同關注議題作深入討論，同時亦分享了智慧海關建設及認可經濟營運商互認安排的最新發展。