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「全民國家安全教育日2026」暨「國安號」宣傳車巡迴之旅 與市民互動

突發
更新時間：07:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-04 HKT

為響應「4.15全民國家安全教育日」，香港警務處將舉行一連串慶祝活動，與市民同慶同樂，加深市民對警隊維護國家安全執法工作的了解和認同，並建立正確的國家安全概念和認知。

首個重點活動為警務處國家安全處（國安處）全新設計的「國安號」宣傳車巡迴探訪校園，已於4月1日正式啟動，會在為期6星期前往全港不同校園進行宣傳。活動啟動儀式於旺角塘尾道官立小學舉行，由保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴及國安處多位官員主持，現場氣氛熱烈。

活動當日，局長與處長帶領學生參與「國安號」任務體驗，透過遊戲方式學習，讓學生在趣味中了解國家安全的重要性。現場超過400名學生、教師及家長參與，反應踴躍。校方亦配合舉辦以國家安全及創科為主題的攤位活動，令整個校園洋溢學習與探索的氣氛。

根據國安處安排，「國安號」除了走訪多間中小學，並於周末駐足各區嘉年華及人流集中地點，向市民推廣國家安全教育。至4月15日期間，將有不同司局長陪同宣傳車到校探訪，與學生交流，推動國家安全教育深入校園。

復活節假期期間，「國安號」亦會繼續出動與市民互動，今日會停泊於博覽道東會展對面避車處展出，翌日（星期日）則會駛至軒尼詩道修頓遊樂場外，與市民近距離接觸，下周一將現身港鐵寶琳站一帶，下周二則會駛至深水埗黃金商場外，整個復活節假期不停歇。

到了4月12日星期日，「國安號」將參與警務處另一重點活動──「全民國家安全教育日2026暨警民同樂日」，舉行地點為金鐘夏慤花園（提子公園）。是次活動於上午9時至下午5時舉行，免費入場，無需預約，歡迎全港市民踴躍參與。

現場活動除了有劍擊示範、警犬表演、魔術表演、中樂演奏以及中國舞蹈等，場內亦設有全新推出的「NSmarties童心護港AI互動平台」，以及不同打卡點，包括「劍齒虎」裝甲車和各類型警察電單車，還有迷你警車和小警察制服，讓小朋友即場體驗和留影。

警務處表示，希望透過各種創新和互動的方式，讓師生及公眾更易理解國家安全意識的重要性，呼籲全港市民踴躍參與4月12日的警民同樂日及一連串「國安號」宣傳車活動，一同響應「全民國家安全教育日」，並齊聲說出：「維護國家安全，我做得到！」警務處強調，當每一位市民都具備國家安全意識，香港才能在變幻的國際環境中保持穩定繁榮，為年輕一代締造更美好的未來。

 

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