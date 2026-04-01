筲箕灣嘉亨灣單位傳「災難級」異味 驚動鄰居報案 屋主網上揭來源竟是「它」

筲箕灣一個住宅單位昨晚（31日）傳出強烈異味，驚動鄰居誤以為發生事故報警，事件更一度升級至「災難級」，連消防「災難應變救援」車亦到場，最終揭發只是貓隻排泄物氣味引起，場面令人哭笑不得。

鄰居聞異味受驚報警

肇事單位戶主在社交平台分享事件，指當時突然收到母親訊息指「隔籬屋報警，話我哋屋企好臭，佢哋好驚要即刻報警」，一度以為屋企發生火警或嚴重事故，嚇到即刻趕返去。事主立即趕回家中，途中更擔心會「見到屍體或起火」，豈料打開門後發現「得屎同一隻貓」，原來是事主愛貓「小虎」喺門口留下排泄物。

事主笑言，事件出動兩架消防車、救護車，甚至連「災難應變救援」車都到場，指「10幾個消防員為咗兩篤屎」，直言係「小虎惹禍」引發的「一場烏龍」，但亦感謝救援人員到場處理。

事主在帖文中亦貼上「小虎」的照片，懷疑愛貓因「不滿」事主仍未返回家中陪伴睡覺，及仍未找貓砂下「犯案」。

警方表示，晚上約9時57分接報，指嘉亨灣6座一單位傳出不明氣味。警方、消防及救護人員到場調查後，證實氣味來自單位內貓隻排泄物，事件其後轉作投訴處理。

事件在網上曝光後，引來大批網民留言。有網民質疑：「隔籬鄰居會唔會誇張咗？」亦有人笑言：「真係第一次聽聞貓屎會搞到人哋要核突報警。」更有網民幽默留言：「貓貓麻煩你幫手落份口供！」