24歲賣家觀塘站交收9萬元Pokémon卡 先後被劫遇襲力保不失 警拘一男

動畫Pokémon（寶可夢、寵物小精靈）的遊戲卡牌近年有價有市，引來賊人虎視眈眈。今日（3月31日）下午，觀塘站一名24歲男子帶同一張價值9萬元的Pokémon卡牌，與人在街頭交易期間，竟遭對方搶走卡牌，追截期間又禍不單行遭他人襲擊受傷。所幸最終賊人落網，事主沒有損失，警方正追緝另一名涉案疑人下落。

事發於今日下午2時許，24歲姓陳男事主與35歲姓伍男子，在觀塘站近B出口交易Pokemon卡牌，其間伍男突然將一張價值9萬元的Pokémon卡牌竊走，並往D出口方向逃去。

目前案件正由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。資料圖片

事主隨即追上，所幸最終截到賊人。然而事主追截中途卻遭遇插曲，於近D出口天橋位置，遭另一名不明男子阻攔並以手襲擊，疑犯得手後往月華街方向逃去。

警方接獲途人報案後到場，經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「盜竊」將伍男拘捕，並於現場起回涉案卡牌，事主沒有財物損失。

目前案件正由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進，警方正扣查被捕男子，並追查施襲疑犯下落及與涉案人關係。事主額頭及手部擦傷，清醒被送往聯合醫院治理。

事主額頭及手部擦傷，清醒被送往聯合醫院治理。資料圖片