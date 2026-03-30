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屯門私家車小童坐大腿扭軚 22歲男司機涉危駕被捕

突發
更新時間：13:18 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:18 2026-03-30 HKT

網上昨日（29日）流傳一段短片，顯示一輛私家車沿屯門鄉事會路往屯門安定邨方向行駛，其間司機讓一名幼童坐在其大腿上扭動軚盤。警方表示，留意到相關網上短片，片段中顯示涉事司機容許該幼童坐在其大腿上，扭動軚盤超過一分鐘。新界北總區交通調查組經主動介入調查後，於今日（30日）上午在大埔區拘捕22歲姓林本地男子。他涉嫌「危險駕駛」，正被扣留調查。

據了解，被捕男子是坐大腿小童的表叔。

該段短片全長1分42秒，涉事私家車掛有中港牌。據知事發於昨日下午1時50分，私家車途經屯門法院對開的屯門鄉事會路，當時一名男童坐在司機的大腿上，手握軚盤操控車輛，疑未有扣安全帶，後座則還有乘客。沿途司機偶爾控制軚盤及煞停，其間私家車依燈號停下，充滿好奇的男童不時伸手觸摸車頭物件，私家車最後沿屯門鄉事會路而去。

事件引起網民熱議：「報左警未」、 「又一單低能頭文字B」、 「甘樣做會 犯法㗎」、 「熱切期望有後續」。

警方呼籲，「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。此外，幼童在道路上坐在司機大腿上沒有扣上安全帶，一旦發生交通意外，可能令幼童受到嚴重身體受傷。

 

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