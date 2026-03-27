漁護署十日兩赴竹園北邨捉野豬 遷走1成年雌豬及4幼豬 

漁農自然護理署今日（3月27日）於黃大仙區竹園北邨捕捉野豬，以減少該地點出沒的野豬數目及保障市民安全。行動於今日上午10時15分展開，由獸醫使用麻醉槍捕獲5頭野豬，並已將牠們遷移到遠離民居的郊野地點放歸。5頭野豬包括1頭雌性成年野豬，體長約1.3米，重約90公斤；以及1頭雄性幼豬和3頭雌性幼豬，體長約0.4米，重約0.5公斤。

漁護署：如該群野豬再入市區威脅公眾 會考慮人道處理

漁護署解釋，涉事野豬在該處出沒已超過一星期，考慮到牠們有機會習慣於市區活動，加上涉及4頭約一個月大的初生幼豬，漁護署在評估公眾安全及動物福利等因素後，決定將母豬及幼豬一併遷移至遠離民居的偏遠郊野地點。漁護署會繼續密切留意情況，如發現該群野豬再次進入市區，對公眾造成滋擾或構成安全威脅，會考慮捕捉野豬及作人道處理。

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漁護署於3月17日亦曾在同一地點進行野豬捕捉行動。當日捕獲的野豬已按既定程序作人道處理。由於該批野豬已達一定體型，且具備自行覓食能力及活動能力，潛在攻擊性和對公眾安全構成的風險相對較高，漁護署經風險評估後決定作人道處理。

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漁護署於3月17日亦曾在同一地點進行野豬捕捉行動。資料圖片

漁護署指野豬滋擾個案顯著增加 會繼續多管齊下減低威脅

野豬為本港常見野生動物。由於缺乏天敵、繁殖力強，加上非法餵飼行為，其數量於過去十多年急速上升，有些野豬更習慣進入市區及住宅區活動。同期，野豬滋擾個案亦顯著增加，並不時發生傷人事件。今年，馬鞍山及將軍澳已接連發生兩宗野豬傷人事件。

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因此，漁護署會繼續採取多管齊下的措施，包括處理野豬滋擾投訴、實施野豬捕捉及人道處理行動以控制其數量、加強巡邏及執法以打擊非法餵飼，以及透過公眾教育提醒市民切勿餵飼野豬，減低野豬對公眾造成的滋擾及安全威脅。在處理涉及初生或年幼幼豬的個案時，漁護署會格外審慎，充分考慮幼豬對母豬的依賴程度及相關風險，再作合適安排。

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漁護署提醒市民，遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近或干擾牠們。如有需要，可暫避於障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。切勿向野豬投擲物件或試圖驅趕，以免挑釁野豬而發生危險。若野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。