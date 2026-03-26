東涌疑現「黑衫兵團」假冒控煙辦 專揀內地客訛稱罰款 衞生署：已通知警方處理

內地社交平台「小紅書」近日流傳一宗有騙徒假冒衞生署控煙酒辦職員，向吸煙遊客「執法罰款」詐財事件。目擊者上載照片爆料，表示日前於東涌東薈城外食肆休息期間，親睹一批身著深色便服的神秘人員，包圍一名正在吸煙的內地男遊客，聲稱要罰款，引發網民對該批人員身份質疑。衞生署回覆查詢時表示，現場並非指定禁煙區，亦未曾派員到該地點執法，已通知警方處理。

據目擊者描述，事發地點為東薈城外的露天區域。當時該名內地男遊客正拖著行李箱，在該處吸煙，未幾被約6至7名深色服裝神秘人員包圍，聲稱要處以罰款。目擊者指出，事發區域未見明顯禁煙標誌，地面可見煙頭；且同一時間現場有其他本地及外籍人士吸煙，惟該批神秘人員僅集中對內地男遊客問話，令人懷疑。

懷疑假冒衞生署控煙酒辦職員的人士。小紅書：老樣兒

目擊者進一步透露，這批神秘人身上並未佩戴相關政府部門工作證，其衣著風格與行為舉止亦有異，當神秘人員中一名女子發現有人拍攝時，隨即轉頭迴避鏡頭。而目擊者離開現場時，更發現該群人員聚集在附近無人偏僻街角交頭接耳。

帖文流傳後引起熱議，不少網民隨即表示「控煙辦人員會穿制服」、「假的，之前碰到過。但被我一口流利的普通話髒話罵了」、「一定是假工作人員，不懂得的人還真的會給錢給他們，千萬別上當，不要給。就算真罰款，也是有罰款單的」、「香港罰錢是開票，自己去交的，不會當面收錢」。



衞生署回覆查詢時表示，照片有關地點並不屬於《吸煙（公眾衞生）條例》所指定的禁止吸煙區。 衞生署控煙酒督察亦未有在該地點執法。就社交媒體上指有人涉嫌冒認執法人員，衞生署控煙酒辦公室已通知警方處理。

事件在內地社交平台「小紅書」引起討論。小紅書：老樣兒

衞生署：便衣人員開罰單時 會出示職員證表明身份

衞生署提醒市民，現時《吸煙（公眾衞生）條例》下法定禁煙區涵蓋的範圍包括所有食肆的室內地方、室內工作間、公眾場所的室內地方等，以及一些室外場所，例如公眾遊樂場地、泳灘、公共運輸交匯處及巴士總站等。自2026年起，禁煙範圍進一步擴大至指定處所的專用出入口三米範圍內，同時在排隊輪候公共交通公具時亦禁止吸煙。 因應執法行動需要，控煙酒督察會穿著便衣執法。穿著便衣的執法人員在向違例吸煙人士發出定額罰款通知書時，會出示衞生署職員證，以表明其身份。

由2026年1月1日至2月28日，衞生署控煙酒辦公室共進行了超過7,000次巡查，並就違例吸煙行為發出1,291張定額罰款通知書。

衞生署強調，便衣人員開罰單時，會出示職員證表明身份。資料圖片