梅窩摘野莓觸電意外｜果樹主人常遇遊人擅摘 對事故感意外 機電署查燈柱電箱

大嶼山梅窩57歲姓陳地盤男工，昨日（25日）休假相約52歲女同事，結伴租度假屋遊玩。兩人到銀礦灣泳灘嬉水後，在返回度假屋途中，陳男伸手採摘路旁一棵樹上的野莓，卻因身體濕透，誤觸燈柱後觸電死亡。至今早（26日），大嶼山分區警員重返度假屋現場調查事件，機電工程署亦派員到場檢查燈柱電箱。懷疑被採摘桑椹的果樹主人周先生稱，過去經常被人偷搞樹上果實，但他從不計較，對發生今次事件感到意外。

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《星島頭條》記者今日到事發現場了解事件，所見返回度假屋對開的路旁種有大棵桑樹，桑樹上長滿桑椹果實；懷疑男事主是採摘桑椹時，誤碰路旁的燈柱而觸電死亡。現場沿路有多支燈柱，接駁到度假屋的電箱供電，每支燈柱中間有一些燈帶串連，並以鋼索固定，據知一到晚上便會亮燈，令度假屋一帶燈火通明吸引旅客。

果樹主人周先生表示，其家園種有多棵果樹，包括桑樹、大樹菠蘿及人參果，另外花園內亦有木瓜和檸檬等。他指過往不時被遊人偷摘果實，但直指「都由佢啦，佢（遊人）問我我都摘畀佢㗎，有咩所謂啫，又唔係攞嚟賣」。他又稱昨晚事發時他未有目擊事發經過，但其後有警員到場，他的女兒下班回家「聽到幾句話電到人」。惟他當時已上床睡覺，直至今早清晨4時許，他起床去跑步，才見有警員離開。

事後周先生從朋友口中才知發生「電死人」事故，對於現場燈柱上所設的燈帶等，周先生直言是屬於度假屋的設施，「整咗好耐，起碼兩、三年」。其間他更好心叮嚀記者不要觸碰，免生危險。

今早大嶼山分區警員重返度假屋調查事件，機電工程署亦派員到場檢查燈柱電箱。其間相信是死者女同事及親友等多人，在場協助警方調查。