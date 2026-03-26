梅窩地盤工休假度假屋遊玩 嬉水後摘野莓誤碰燈柱觸電亡
更新時間：09:55 2026-03-26 HKT
發佈時間：06:09 2026-03-26 HKT
發佈時間：06:09 2026-03-26 HKT
大嶼山梅窩發生懷疑觸電致死事件。周三（25日）晚上約8時半，警方接獲報案，指一名男子在東灣頭路11號、銀礦灣泳灘附近倒臥地上，陷入昏迷。救援人員到場隨即為事主急救，並將其送往梅窩診所搶救，惟最終證實不治。警方其後接手調查，初步相信事主曾接觸現場樹旁的一支燈柱，觸電致死。
據悉，57歲姓陳死者是地盤工人，在梅窩市區的一個地盤工作。昨日他和同地盤的52歲姓周女同事均不用上班，於是相約到梅窩海景度假樂園遊玩。至昨晚約8時，兩人於銀礦灣泳灘嬉水後返回度假屋，途中陳男在度假屋路燈旁的一棵樹上發現一些野莓。他於是伸手嘗試採摘野莓，但當時他身體於嬉水過後仍然濕透，其間他的手觸碰到樹旁度假村的燈柱，身體疑遭電擊突然僵硬。
周女在旁見狀，立即用腳將陳男推離樹旁，惟他倒地沒有反應，周女於是報案。陳男被送到梅窩診所急救最終不治。據度假屋工作人員表示，由於該度假屋的燈柱從未發生故障，因此於過去10年來一直沒有進行例行檢查。警方相信案件無可疑，將案件暫列「有人暈倒—送院時死亡」處理。
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