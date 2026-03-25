Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《蘋果日報》相關3公司剔出登記冊解散 警方封鎖將軍澳廠房大樓

突發
更新時間：14:42 2026-03-25 HKT
發佈時間：14:42 2026-03-25 HKT

《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，相關三間公司亦即告解散。今日（25日）下午2時許，警方封鎖《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的大樓，並有便衣探員入內檢視。

現場所見，位於駿盈街的《蘋果日報》大樓被封鎖，警方派出多隊機動部隊（PTU）到場，人員在大樓的3個出入口駐守，拉起封鎖線；而大樓內亦有便衣探員進入。

署理行政長官會同行政會議昨日（24日）根據《香港國安法》第31條及《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）（下稱《條例》）第360C（1）條，命令公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司（下稱《蘋果日報》相關三間公司）自公司登記冊中剔除。公司註冊處處長已隨即將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，並在憲報刊登有關該項除名的公告，《蘋果日報》相關三間公司即告解散。

特區政府發言人強調，維護國家安全至為重要。法庭在裁決理由書中指出，黎智英作為《蘋果日報》相關三間公司的控股公司——壹傳媒有限公司的多數股東，實際上控制了該三間公司，他密切管理《蘋果日報》並控制其編採方向；不論在《香港國安法》實施前或後，黎智英均利用《蘋果日報》的平台發布煽動文章，以及請求外國對中國和香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；《蘋果日報》的高層人員對黎智英的意圖完全知情，並提供支持，落實黎智英的編採指示。

發言人指，法庭裁定第一項控罪「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪」及第二項控罪「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」所指的串謀，是得到《蘋果日報》相關三間公司的配合的，它們是知情並願意參與其中的。因此有需要為維護國家安全而依據《條例》第360C條行使有關權力，將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，以在維護國家安全與保障人權自由之間達致合理平衡。

發言人表示，公司註冊處處長已將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，經刊憲後該三間公司即告解散，並已成為「受禁組織」，任何人從事《維護國家安全條例》第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪，包括以受禁組織的幹事或成員身分行事；向受禁組織提供任何形式的援助等，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁14年。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
23小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
23小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
影視圈
6小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
2026-03-24 13:25 HKT
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
03:21
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
提防騙子
7小時前
02:06
伊朗局勢｜傳美國擬停火一個月、穆傑塔巴允談判 15點協議包括撤核換撤制裁 
即時國際
8小時前
張雪峰去世｜41歲名師猝逝敲警鐘 醫學揭示：心臟「求救」有跡可尋
張雪峰去世｜41歲名師猝逝敲警鐘 醫學揭示：心臟「求救」有跡可尋
即時中國
5小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT