Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

申領粵Z車牌假消息｜運輸署籲市民勿誤信 轉交執法部門跟進

突發
更新時間：15:22 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-24 HKT

《星島》今日（24日）獨家報道社交媒體近期廣泛流傳一則假新聞，聲稱香港特區政府宣布有車港人可直接申請粵Z車牌，經陸路口岸駕車過關往內地自駕遊。運輸署發言人提醒市民，切勿誤信社交媒體近日聲稱香港居民可為其車輛，直接申請永久有效的粵港常規配額的不實信息，以免受誤導。事件將轉交執法部門跟進。

相關報道：新聞追擊｜車牌中介散播假消息 聲稱可安排港人入股內地公司申領車牌 大律師：有機會負上刑責

運輸署發言人澄清，現時粵港常規配額的申請人須符合內地部門訂定的申請條件，並向內地部門提交指定申請文件（例如粵港兩地的商業登記文件），方可申請粵港常規配額。當內地部門向申請人發出「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文卡」）後，申請人可向特區政府運輸署申請指定陸路口岸的封閉道路通行許可證。
　　 
發言人重申，粵港常規配額的安排須由兩地政府共同商議及通盤考慮。市民應以官方公布為準，小心求證，慎防受騙，以免影響出行計劃。

相關報道：新聞追擊｜申領粵Z車牌要求一文睇清 知情者指為車牌成公司董事存風險：難以保證可長期使用

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
5小時前
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
星島申訴王 | 德福五屍案單位 起拍價230萬 投資者撈底 盤點香港「超級凶宅」
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅單位230萬起拍價 投資者趁機撈底 盤點香港「超級凶宅」
申訴熱話
8小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
家居裝修
10小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
2026-03-23 09:00 HKT
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
影視圈
5小時前