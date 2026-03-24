申領粵Z車牌假消息｜運輸署籲市民勿誤信 轉交執法部門跟進

《星島》今日（24日）獨家報道社交媒體近期廣泛流傳一則假新聞，聲稱香港特區政府宣布有車港人可直接申請粵Z車牌，經陸路口岸駕車過關往內地自駕遊。運輸署發言人提醒市民，切勿誤信社交媒體近日聲稱香港居民可為其車輛，直接申請永久有效的粵港常規配額的不實信息，以免受誤導。事件將轉交執法部門跟進。

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運輸署發言人澄清，現時粵港常規配額的申請人須符合內地部門訂定的申請條件，並向內地部門提交指定申請文件（例如粵港兩地的商業登記文件），方可申請粵港常規配額。當內地部門向申請人發出「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文卡」）後，申請人可向特區政府運輸署申請指定陸路口岸的封閉道路通行許可證。



發言人重申，粵港常規配額的安排須由兩地政府共同商議及通盤考慮。市民應以官方公布為準，小心求證，慎防受騙，以免影響出行計劃。

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