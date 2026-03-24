新聞追擊｜車牌中介散播假消息 聲稱可安排港人入股內地公司申領車牌 大律師：有機會負上刑責

近期社交媒體廣泛流傳一則假新聞，指香港特區政府宣布有車港人可直接申請粵Z車牌，經陸路口岸駕車過關往內地自駕遊。《星島》記者以客人身份查詢，車牌中介指承認有關虛假消息只為吸引生意，香港客人若要申請粵港兩地車牌，可代為安排收購或入股內地公司，以董事身份向廣東當局申領車牌。有大律師指出，粵Z車牌的申請有一定門檻，試圖透過非正途手段申請屬高風險之舉，有機會負上刑責。

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「港府宣佈，2026年3月4日開始，香港人有車，直接申請永久兩地牌。港車北上拜拜了，3月新政真的太突然了。今天香港剛出的新政太炸了！以前要180萬的兩地牌，現在個人就能辦！不用註冊公司，不用納稅，直接永久有效！人人都能自由開車往返香港和內地，想走就走。」內地社交平台「小紅書」近期出現多則帖文，均指香港特區政府推出新政策，有車港人均可以個人身份申請粵Z車牌，領取後隨時驅車過關「自由行」，有帖文更指「港車北上拜拜啦」。

記者向其中一名自稱「粵港澳大灣區兩地牌專家」的中介Kathy聯絡，她指粵Z車牌可選擇深圳灣、蓮塘或沙頭角口岸過關，並自動加簽港珠澳大橋口岸，申請方案則有3種，其一是以香港或澳門公司100%控股內地有納稅的公司，收費為23至32萬元（人民幣，下同）。不過，她不鼓勵以這方案取得車牌，因為成本太高，「可以考慮收購現牌，市場價35萬至42萬元。」

方案二是100%收購廣東高新技術企業股份。Kathy說，現推出限時優惠，「全包價」30至35萬元，100%成功申請粵Z車牌。方案三則是「高新入股」，即入股高新技術企業成為董事，費用僅18.8萬元，好處是出牌較快。她推荐方案二，因為速度快、風險低，但費用高些。

另一名中介Lucy則推荐通過「高新入股」申請粵Z車牌，費用為16.8萬元，好處是當局沒有要求相關企業納稅才可申請車牌，「申請下來之後，退股就可以啦。」被問及退股後會否在車牌年審（批文續期）時被拒續期，她說有關規定名存實亡，不會執行，因此大可放心。

另外，有中介則以投資兩地牌作招徠，稱可協助港人購買車牌後高價轉售或出租，記者查詢獲告知，購買車牌費用為15.88萬元，另加2萬元「上牌費」，合共17.88萬元，方式同樣是入股高新技術企業成為董事再申請，待領取車牌後，公司可協助尋找租客，月租約3500元。

大律師陸偉雄表示，透過收購或入股內地公司以董事身份申請粵Z車牌，本身並非正規途徑，存在極高風險，中介為了生意固然聲稱「合法」，但當中入股的所有細節及潛在問題不會向客戶披露，若過程中涉及虛假文件、偽造資料或其他不法手段，相當於欺騙內地政府，一旦被當局徹查，車牌不但會被註銷，更隨時要面臨刑責，「畀咗錢未必一定攞到，仲隨時惹上官非，唔值得。」

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他亦指，申請粵Z車牌本來就有嚴格門檻，「香港人有車就可以直接申請永久兩地牌」屬不實宣傳，若相關中介在香港司法管轄區內經營，即涉嫌違反《商品說明條例》中的「誤導性遺漏」，提醒市民切勿盡信廣告內容。

另外，廣東省公安廳交通管理局規定，以欺騙、賄賂等不正當手段取得兩地牌指標，或取得指標後轉讓、出租、出售，一經查實將註銷指標，5年內不得再次申領；性質惡劣的，將按《中華人民共和國道路交通安全法》規定追究法律責任。