Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新聞追擊｜車牌中介散播假消息 聲稱可安排港人入股內地公司申領車牌 大律師：有機會負上刑責

突發
更新時間：07:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-24 HKT

近期社交媒體廣泛流傳一則假新聞，指香港特區政府宣布有車港人可直接申請粵Z車牌，經陸路口岸駕車過關往內地自駕遊。《星島》記者以客人身份查詢，車牌中介指承認有關虛假消息只為吸引生意，香港客人若要申請粵港兩地車牌，可代為安排收購或入股內地公司，以董事身份向廣東當局申領車牌。有大律師指出，粵Z車牌的申請有一定門檻，試圖透過非正途手段申請屬高風險之舉，有機會負上刑責。

突發行動組

「港府宣佈，2026年3月4日開始，香港人有車，直接申請永久兩地牌。港車北上拜拜了，3月新政真的太突然了。今天香港剛出的新政太炸了！以前要180萬的兩地牌，現在個人就能辦！不用註冊公司，不用納稅，直接永久有效！人人都能自由開車往返香港和內地，想走就走。」內地社交平台「小紅書」近期出現多則帖文，均指香港特區政府推出新政策，有車港人均可以個人身份申請粵Z車牌，領取後隨時驅車過關「自由行」，有帖文更指「港車北上拜拜啦」。

記者向其中一名自稱「粵港澳大灣區兩地牌專家」的中介Kathy聯絡，她指粵Z車牌可選擇深圳灣、蓮塘或沙頭角口岸過關，並自動加簽港珠澳大橋口岸，申請方案則有3種，其一是以香港或澳門公司100%控股內地有納稅的公司，收費為23至32萬元（人民幣，下同）。不過，她不鼓勵以這方案取得車牌，因為成本太高，「可以考慮收購現牌，市場價35萬至42萬元。」

方案二是100%收購廣東高新技術企業股份。Kathy說，現推出限時優惠，「全包價」30至35萬元，100%成功申請粵Z車牌。方案三則是「高新入股」，即入股高新技術企業成為董事，費用僅18.8萬元，好處是出牌較快。她推荐方案二，因為速度快、風險低，但費用高些。

另一名中介Lucy則推荐通過「高新入股」申請粵Z車牌，費用為16.8萬元，好處是當局沒有要求相關企業納稅才可申請車牌，「申請下來之後，退股就可以啦。」被問及退股後會否在車牌年審（批文續期）時被拒續期，她說有關規定名存實亡，不會執行，因此大可放心。

另外，有中介則以投資兩地牌作招徠，稱可協助港人購買車牌後高價轉售或出租，記者查詢獲告知，購買車牌費用為15.88萬元，另加2萬元「上牌費」，合共17.88萬元，方式同樣是入股高新技術企業成為董事再申請，待領取車牌後，公司可協助尋找租客，月租約3500元。

大律師陸偉雄表示，透過收購或入股內地公司以董事身份申請粵Z車牌，本身並非正規途徑，存在極高風險，中介為了生意固然聲稱「合法」，但當中入股的所有細節及潛在問題不會向客戶披露，若過程中涉及虛假文件、偽造資料或其他不法手段，相當於欺騙內地政府，一旦被當局徹查，車牌不但會被註銷，更隨時要面臨刑責，「畀咗錢未必一定攞到，仲隨時惹上官非，唔值得。」

相關報道：新聞追擊｜申領粵Z車牌要求一文睇清 知情者指為車牌成公司董事存風險：難以保證可長期使用

他亦指，申請粵Z車牌本來就有嚴格門檻，「香港人有車就可以直接申請永久兩地牌」屬不實宣傳，若相關中介在香港司法管轄區內經營，即涉嫌違反《商品說明條例》中的「誤導性遺漏」，提醒市民切勿盡信廣告內容。

另外，廣東省公安廳交通管理局規定，以欺騙、賄賂等不正當手段取得兩地牌指標，或取得指標後轉讓、出租、出售，一經查實將註銷指標，5年內不得再次申領；性質惡劣的，將按《中華人民共和國道路交通安全法》規定追究法律責任。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
20小時前
吳幸美結婚｜「東張女神」首開腔談老公8字形容極甜蜜  初相識就認定對方：我哋好有緣份
吳幸美結婚｜「東張女神」首開腔談老公8字形容極甜蜜  初相識就認定對方：我哋好有緣份
影視圈
13小時前
北角富豪飯堂「聲哥廚房」結業！粵菜名廚陳聲主理 曾創30萬宴席神話
北角富豪飯堂「聲哥廚房」結業！粵菜名廚陳聲主理 曾創30萬宴席神話
飲食
15小時前
美聯社
伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 特朗普：正與伊朗商討停火15點協議｜持續更新
即時國際
1小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
22小時前
星島申訴王│7旬母賣金疑被收4成手續費 港男理論討回公道 涉事金舖：金價波幅大
申訴熱話
12小時前
鍾麗緹遭狠批唔識教女！16歲細女低胸廁所自拍 曝光家姐如廁畫面被網民炮轟
鍾麗緹遭狠批唔識教女！16歲細女低胸廁所自拍 曝光家姐如廁畫面被網民炮轟
影視圈
11小時前
吳幸美結婚丨《東張西望》女神老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
01:22
吳幸美結婚丨《東張西望》女神老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
影視圈
15小時前
申請人家門安裝的閉路電視拍到鄰居疑於門外拍打製造噪音的片段。
橫頭磡邨住戶受鄰居滋擾多年申司法覆核 房委會指屋外裝閉路電視不合規 不接納片段決定屬正確
社會
17小時前