屯門男子旁觀街頭爭執 捱斬受傷送院 三日後兄長探望始報案

屯門發生傷人案。一名男子於前日（20日）凌晨途經友愛邨愛暉樓對出行人路時，因見有一批人在吵架，於是上前查看，未料遭對方一人持刀襲擊，導致身體多處受傷。他事後到屯門醫院求醫，惟直至昨晚（21日）8時許，其兄長到醫院探望，始揭發事件報警。警方將案件列作「傷人」，交由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進。

警方其後介入調查，暫將案件列作「傷人」跟進調查。

遇襲的男事主姓盧，35歲。據悉他於上周四（19日）中午約12時，到女友位於友愛邨愛明樓的住所消遣，直至周五凌晨約1時離開。他當時與朋友由愛明樓步行至愛暉樓對出行人路，其間看見一批人在吵架，遂好奇上前查看。詎料該批人發現盧男，其中一人更遷怒於他，用一把約長20厘米的黑色刀向他施襲。

盧男右前臂骨折受傷，胸口、下腹和背部亦共有4處刀傷，其朋友隨即送他到屯門醫院求醫。直至昨晚，盧男的兄長到醫院探望他，揭發事件，連忙報案。