六旬退休漢誤信「專家」投資虛幣 半年內3度上當失$660萬積蓄

「投資專家」騙局屢見不鮮，一名66歲退休人士去年9月在Whatsapp收到白撞訊息，一名自稱「虛擬貨幣投資專家」的騙徒聲稱可教他投資虛擬貨幣，更指「穩賺」氹事主上當。事主不虞有詐，將140萬港元交予對方，詎料虛擬貨幣存入騙徒戶口後，對方即消失無蹤。

騙徒呃完再扮追討

事主不甘被騙，遂在網上尋找另一名「虛幣專家」幫手追討損失。對方要求事主繳交60萬元作保證金，但該名「專家」收錢後亦去如黃鶴。至今年1月，又有「虛幣專家」主動透過WhatsApp聯絡事主，指可以追討之前兩次的損失，但條件是要購買460萬元的虛擬貨幣。事主仍未吸收教訓，按指示將虛幣再存入指定戶口，該名「專家」亦消失得無影無蹤。事主在半年間連墮3次騙局，痛失660萬元積蓄，只好報警求助。

警方提醒市民，沒有人可以保證可以追討損失，所謂的「保證回本」、「內幕消息」全部高危，不要將錢或虛擬貨幣轉入陌生人戶口，被騙後再有人主動表示可以追討款項，一定是連環騙局。