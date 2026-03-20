跨部門打擊非法燃油 破元朗及上水鬼油站 檢$16萬汽油

香港海關聯同消防處及警務處昨日（19日）進行打擊非法燃油活動的聯合行動，分別於上水及元朗偵破一宗非法燃油儲存倉案件及一宗非法加油站案件，檢獲共約5600公升未完稅汽油，估計市值超過16萬元，應課稅值約3.4萬元，又檢獲一批入油工具。



根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

海關將繼續與消防處及警方合作打擊非法燃油活動，以及突擊巡查非法燃油活動黑點。而就上址發現懷疑涉及違反土地契約的情況，消防處亦會通知相關部門作出跟進，呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。

在上水搗破的非法燃油儲存倉內檢獲的汽油儲存器。政府新聞處圖片

在元朗搗破的非法加油站。政府新聞處圖片

在元朗搗破的非法加油站內檢獲的汽油儲存器。政府新聞處圖片

在上水搗破的非法燃油儲存倉。政府新聞處圖片