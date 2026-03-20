潘焯鴻獲准保釋離開警署 強調今後專注事業家庭

警方西九龍總區重案組周三（18日）以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪，拘捕建築工程商人潘焯鴻、其妻朱瑞芳及潘名下「諾翹生物化學有限公司」4名員工。其中潘焯鴻今中午12時在九龍城警署接受調查獲准保釋後，離開警署時感謝各界關心，表示「冇事」。他強調今後會著重家庭、事業、財富及健康，至於香港前途、普世價值「唔係唔關心，但會擺低啲」。

警方今日(20日)表示，6名被捕人包括2名本地男子及4名本地女子，罪名包括「串謀欺詐」及「洗黑錢」。該6名被捕人已被獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

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潘焯鴻協助調查後受訪。

潘焯鴻強調今後專注家庭、事業。

潘接受訪問時表示，警方接獲投訴舉報，指有銀行稱其「百份百擔保特惠貸款」申請有疑問，「但我睇落冇乜嘢」，他指警方無落案，他僅協助調查。他又稱，被扣首36小時沒有睡過，惟最後的10小時卻「瞓得好」。

被問及財務狀況，他稱問題不大，並再次強調今後著重家庭、事業、財富，價值觀及普世價值會「放低啲」。