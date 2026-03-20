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葵涌冧天秤│天秤殘骸仍在山坡 上角街解封可行車 巴士仍須改道

突發
更新時間：10:06 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:06 2026-03-20 HKT

葵涌葵盛圍一個公屋地盤昨午（19日）天秤倒塌，62歲男操作員連人帶天秤塌下，當場死亡。由於部分天秤跌落地盤對開的山坡，亦令交通受阻，運輸署今（20日）宣布，因高空墮物大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。現時上角街解封可行車，今早現場所見，暫未有工程人員到場移走天秤殘骸。

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事發昨午4時27分，大窩口道一興建中公屋地盤，旁邊有天秤倒塌，40樓以上的部分天秤跌落地盤對開的山坡。倒塌的部分長約45米，一名操作員被困在駕駛室內，被發現時頭部嚴重受傷，身體多處骨折，明顯死亡。

 

勞工處表示，涉事天秤正吊運金屬構築物，現正全力調查事故原因，並向地盤發出「暫時停工通知書」，暫停於涉事地盤使用天秤；另外房署要求總承建商煥利建築提交全面報告，署方亦將排查全港房委會地盤，以免發生同類事故。

相關報道：葵涌冧天秤｜工權會稱天秤今早曾檢查 建造業總工會料吊運時用力過猛

 

 

運輸署宣布，較早前因高空墮物大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。以下受影響的巴⼠路線仍然需改道⾏駛:

(1)九巴第32H,43號線；(2)龍運第A32號線；及(3)城巴第930號線。個別巴士站有所調整。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請盡量忍讓。

 

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