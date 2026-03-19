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葵涌冧天秤｜街坊稱事發前一小時多學生放學：好好彩！

突發
更新時間：19:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：19:30 2026-03-19 HKT

葵涌葵盛圍今日（3月19日）下午4時許發生奪命工業意外，有天秤突然倒塌，一名男操作員連人帶天秤塌下，當場不治。事件引來多名街坊圍觀，有人表示事發一刻發生「嘭」一聲的巨響，非常震撼，又指上址事發前一小時有大批放學學生及家長經過，幸事發時途人行經，否則後果不堪設想。

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附近居民張先生表示，事發時在家中聽到「嘭」一聲，巨響猶如炸彈，望出窗時赫見天秤塌下。據他了解，現場鄰近學校，是學生上學放學的必經之路，加上有小巴及巴士駛經，幸意外發生時沒有學生經過，直言「好好彩」。

另一街坊羅先生指從未聽過涉事地盤發生嚴重的工業意外，又指大窩口路平日有多車經過，「好彩無乜人，如果3點幾鐘發生就大鑊，嗰陣會有好多人行過」。

《星島頭條》現場所見，天秤倒塌下橫亙斜坡，大量建築物料飛落馬路，一片狼藉。目前勞工處正調查事故原因。

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