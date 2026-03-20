梨木樹老圍村三級火｜消防指起火建築鄰近民居僅兩米 逾百人疏散無傷亡

荃灣老圍村周三（19日）深夜發生三級大火。一棟由鐵皮及磚塊組成的建築物突然起火，由於火場極度接近民居，最近距離僅兩米，消防處隨即將火警升為三級並增派人手灌救。火警中約百名居民緊急疏散，幸無人受傷。消防初步調查相信起火原因無可疑。

鐵皮磚屋深宵起火 消防升三級阻蔓延

火警發生於周三晚上9時48分，消防處接報指老圍村內有建築物起火，首批人員於6分鐘後趕抵現場。火場涉及兩間面積約10米乘10米的鐵皮磚造建築物，其中一間的地下及一樓位置陷入火海。消防處分區副指揮官（新界南）李浩賢表示，由於起火位置與鄰近民居僅相距2至3米，火勢極為猛烈，為盡快調派資源防止火勢波延，遂於晚上10時07分將火警升為三級。

行動中，消防處共調派43輛消防及救護車，動員161人，並派出4條喉及4隊煙帽隊參與灌救。消防人員更在附近高處部署水喉作防護射水，同時出動無人機勘察火勢蔓延情況。火警最終於周四（20日）凌晨零時20分被大致救熄。

百名村民倉皇逃生 六戶住客投靠親友

受火警影響，現場一帶一度需要封路。荃灣警區助理指揮官（行動）警司陳駿翔指，警方在行動中出動衝鋒隊、交通部及巡邏小隊協助人群管理。火警期間共有60名居民在消防協助下疏散，另有40人自行逃往安全地點。

警方確認起火建築物事前有6人居住，火發時屋內無人，目前該6名住客已安全往親友家中暫避。民政事務署亦一度準備開放梨木樹社區會堂及老圍麥理浩夫人中心作臨時庇護空間，惟暫無居民提出需求。

專隊調查初步無可疑 現場路段陸續解封

火警調查專隊在火熄後隨即進入災場蒐證。消防處指出，經初步評估後相信火警起因不涉及刑事成分，暫列作無可疑處理。警方表示，待現場完成搜查及清理後，受影響的路段將會陸續解封。