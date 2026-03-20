梨木樹老圍村三級火｜女戶主慨嘆財物盡失 鄰居猶有餘悸：啲煙係咁湧入嚟

荃灣梨木樹老圍村周三（19日）深夜的三級火，於周四凌晨0時20分許大致撲熄。從街坊拍攝的片段可見，起火單位瞬間被火舌吞噬，火光熊熊，濃煙籠罩，現場更不斷傳出疑似燃燒雜物的「啪啪」聲及爆炸巨響。雖然火警中無人受傷，但涉事鐵皮屋被「燒通頂」，居住逾40年的女戶主眼看家園化為烏有，慨嘆家當財物已「一無所有」。

鐵皮屋陷入火海傳爆炸聲 消防出動無人機偵測

事發於周三晚上9時48分，位於老圍公立學校附近的一間面積約400至500呎的鐵皮屋突然起火，由於火勢猛烈並威脅周邊建築，消防處於晚上10時07分將火警升為三級，先後出動3條喉及3隊煙帽隊灌救，並首度派出無人機在高空俯瞰火場監測熱能分布，約60名村民自行疏散至安全地方。

居40載家園化灰燼 女戶主：所有財物一無所有

受災鐵皮屋分別由兩家姓余的居民居住。其中一名余太事後接受訪問表示，已在該處居住約40年，單位平日約有5至6人同住。火警發生時幸好家中無人，避過一劫，但屋內所有財物、家具及多年積蓄恐已付諸一炬。

余太透露，屋內雖存放有兩罐石油氣，但家人一向謹慎，每次用後均會關妥，且單位早前才更換過電線，一直平安無事，對起火原因感到百思不得其解。面對焦黑的廢墟，她無奈嘆道：「家入面啲嘢應該一無所有，真係無辦法。」

鄰居濕毛巾掩鼻逃生 驚魂未定怕無家可歸

住在起火單位旁的伍先生憶述逃生經過時仍心有餘悸。在現址居住約一年的他表示，事發時正觀看電視，突然聽到屋頂「呯呯嘭嘭咁響」，接著有大量濃煙湧入單位，他隨即走出屋外並大聲高呼：「係咪火燭呀？係咪火燭呀？」果然在屋外見到烈燄衝天，「啲濃煙好犀利」、「當時我咳到死」。情急之下，他立即用濕毛巾掩住口鼻衝出火場，當時已見鄰居單位陷入火海。

伍生平日工作關係朝出晚歸，坦言與鄰居不熟絡，未料會遇上火警。他坦言，當時感到非常恐懼：「啲煙不斷攻入來，成間屋都係⋯（當時擔心嗎？）梗係擔心喇，萬一燒埋自己嗰邊，到時真係無家可歸。」

另一名街坊王先生則指，起初聞到濃烈煙味並見到火花，聲音響亮如「放炮仗」，隨即帶同女兒匆忙疏散。

消防調查人員初步相信火場內擺放了大批雜物導致火勢迅速蔓延，目前正深入調查起火源頭。今次已是老圍村在24小時內發生的第二宗火警。