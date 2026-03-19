葵涌冧天秤｜2022年安達臣道冧天秤 釀3死6傷轟動全港 精進等8被告被票控

葵涌葵盛圍一個公屋地盤今日（19日）發生工業意外，有天秤突然斷裂倒塌，一名男操作員連人帶天秤墮地，當場證實不治。翻查資料，秀茂坪安達臣道於2022年曾發生轟動全港的奪命工業意外，有天秤在未有吊運物件的情況下倒塌，壓中數個臨時貨櫃辦公室，導致3死6傷。

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事發於2022年9月7日，現場為秀茂坪「安達臣道石礦場R2-2號」的房協地盤，由總承建商「精進建築有限公司」承建。地盤內豎立了三部天秤進行工程，事發時地盤如常運作，涉事的天秤在未有吊運物件情況下，突然倒塌並跌落至下方數個臨時貨櫃辦公室，壓斃在貨櫃內的3人，另有6名受傷工人包括塔式起重機操作員。

勞工處其後公布調查結果，指涉事天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。處方根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。

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經調查後，警方拘捕「精進建築有限公司」時任項目經理簡浩楷，他其後被落案控以3項誤殺罪。精進建築等4間公司，連同4名涉及工程的人員，包括時任精進建築項目經理簡浩楷，共被屋宇署票控9項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪，案件在1月23日於觀塘裁判法院再訊。裁判官應控方申請，把案件押後至今年10月23日再訊，待簡浩楷因涉案天秤倒塌事故被控誤殺一案審結。

「精進建築有限公司」時任項目經理簡浩楷。資料圖片

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另外，由於總承建商「精進建築」牽涉數宗致命意外，早前被當局拒絕續牌，原本由「精進建築」負責的6個項目需更換承建商，當中包括房協安達臣道R2-2資助出售房屋項目。房協其後根據工程合約的相關條款，在去年6月中止「精進建築」的合約，並將地盤交還房協接管，並已改為另一承建商「協興建築」負責。

