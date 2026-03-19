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南丫島菲籍情侶藏$20萬毒品於屋內 危及26個月大兒子 涉販毒及虐兒被捕

突發
更新時間：16:07 2026-03-19 HKT
發佈時間：14:47 2026-03-19 HKT

水警總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，今日（19日）清晨約5時在南丫島一帶展開反毒品行動。人員突擊搜查南丫島大坪村一村屋單位，檢獲約554克大麻花及約102克可卡因，總市值約20萬元。

單位內一對42歲菲律賓籍男子和36歲菲律賓籍女子，涉嫌「販運危險藥物」被捕，二人報稱情侶關係。另外，他們在沒有任何防範措施下，令其26個月大的兒子暴露於該放置懷疑危險藥物的家居處所內。警方經調查後，亦以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」將他們拘捕，現正被扣留調查，案件由水警總區重案組跟進調查。

男童沒有表面傷痕，清醒被送往瑪麗醫院檢查，警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁；而疏忽照顧兒童屬嚴重罪行，受《侵害人身罪條例》（第212章）第27條「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」規管。任何16歲以上人士故意虐待或忽略16歲以下兒童，導致健康損害，經公訴程序定罪最高可判監10年，或經簡易程序定罪最高判監3年。警方呼籲市民切勿以身試法。

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