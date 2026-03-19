撞車碰瓷黨｜警接獲430宗個案涉款1.06億 商罪科再拘16人包括律師樓「師爺」

近期新型「撞車碰瓷黨」惹各界關注，有司機在發生輕微交通事故後一段時間，被人無理追討「天價」賠償，當中多宗同類案件更涉及同一律師行和醫生，疑涉及「有組織」敲詐。警方至今共接獲430宗個案，涉及索償總款項達1.06億元，其中最大一宗索賠個案更高達800萬元。商業罪案調查科繼早前以涉嫌「串謀詐騙」拘捕4人後（包括一對索賠夫婦及兩名疑為同黨的醫生），昨日（18日）再拘捕另外16名涉案人士，令累計被捕人數增至20人。

昨日被捕的16人分別是11男5女，年齡介乎28至65歲 ，懷疑涉及交通意外索償詐騙案。被捕人都牽涉同一間律師樓，共涉及11宗索償個案，索償金額介乎約20萬至80萬元不等，涉款超過360萬元。被捕人士中有3人為涉案律師樓的法律助理，其餘人士則報稱從事資訊科技、工程、物業管理、補習、美容、運輸及電工等行業。當中亦有人是夫婦、情侶以及親人的關係。調查顯示，有人涉及教唆他人利用虛假文件去進行交通意外索償，例如利用虛假入息證明、捏造汽車維修單據、藥房單據等，以誇大索償金額。

警方商罪科署理總警司孔慶勳，及警司馮培基講述案件。楊偉亨攝

相關新聞：撞車碰瓷黨｜警拘的士司機護士夫婦 涉22宗輕微車禍索賠 兩醫生同落網

警方商業罪案調查科署理總警司孔慶勳，於今午（19日）在記者會講述案件。她指商罪科於今年1月底開始，接獲一系列的懷疑交通意外索償詐騙案，案中有市民在交通事故或輕微碰撞事件中，甚或沒有碰撞情況下，當交通案件調查完結一段長時間後，遭對方車輛的司機或乘客索償。而這些民事索償一般涉及訴訟費、醫療開支、收入損失、汽車維修及其他雜費，每宗個案往往涉及金額數十萬計。

截至今日，警方已接獲超過430宗相關個案，當中包括來自香港保險業聯會、多間保險公司及市民的舉報，所涉及的金額高達1億零600萬元。而超過280宗案件，即接近七成均與同一間律師行有關連。因此警方高度重視事件，迅速展開調查，並於2月4日拘捕4名涉案人士，包括一對夫婦及兩名醫生。

警方商業罪案調查科署理總警司孔慶勳。

其後至2月9日，警方突擊搜查一間涉案的律師行，並檢取一批與案有關文件，現時正與律政司代表商討法律專業保密權 (相關法律程序) 的後續處理。另一方面，警方繼續檢視每一宗個案，以及所涉及的索償文件，至今再發現有騙徒的索償中利用假文件，包括虛報入息證明、捏造的汽車維修單據及藥房單據，從而誇大索償金額。

孔慶勳稱，商罪科經深入蒐證後，於昨日（18日）再採取進一步行動， 拘捕另外16名涉案人士，當中包括涉案律師行職員。警方有理由相信，有人涉及教唆他人以虛假陳述及假文件，在發生交通意外後進行索償。行動中警方檢取了大量文件， 16名被捕人正被扣留調查。

相關新聞：撞車碰瓷黨｜保險業籲勿無理索償 舉例有人索$50萬僅獲$3.5萬 惟要賠$60萬訟費

商罪科警司馮培基則表示，調查顯示，涉案的欺詐手段主要有四種。第一是捏造入息證明，誇大索償金額。有涉案人士利用自己或親友成立的公司，虛報工作及收入證明，藉此抬高索償金額。例如今次案中有被捕人報稱是人力資源公司顧問，月入超過5萬元，但調查發現他實際上是無固定收入，而聲稱任職的公司其實是他配偶開設的空殼公司。這種行為明顯是蓄意誇大造假。

警方商業罪案調查科警司馮培基。

第二種手法是訛稱病假期間失去工作收入。有索償人聲稱在輕微交通意外中受傷，需放取長病假而喪失工作收入，繼而作出索償，但他們在病假期間仍然有如常工作，根本無收入損失。案中一名從事資訊科技工作的被捕人，報稱於無碰撞的交通事故中受傷，並放取多個月病假，但調查發現該名人士在病假期間一直有返工，收取月薪6萬元的人工，但依舊向保險公司訛稱損失超過10萬元計的收入，以誇大索償金額。

馮培基續稱，第三是誇大傷勢及虛報長期病假。有涉案人在輕微交通事故下誇大傷勢，獲取多張醫生證明書以證明受傷及獲取長期病假，藉以索取巨額賠償。案中有被捕人在沒有碰撞的交通事故中報稱受傷，提供多張病假紙，而病假日數更多達40日。警方調查後發現該名被捕人在本地診所求醫及拿取醫生紙的日子，並非身處香港，懷疑被捕人涉嫌串通個別醫生造假。

至於第四種手法是使用偽造單據騙取賠償。馮培基稱，警方發現有索償人士提交偽造的車房維修單據，甚至提交購買花膠、護肝素等補品的假收據，以騙取賠償金。例如案中有被捕人報稱在交通事故後受傷，並且提供購買超過1萬元花膠的單據作出索償，但經過與商舖核實，相關單據完全是偽造的。

根據調查及搜證結果，警方於昨日清晨採取第二輪的拘捕行動，搜查全港多個處所， 並且拘捕11男5女本地人士（28至65歲）。警方稱，針對「新型碰瓷黨」案件，至今合共拘捕20名人士，當中包括醫生、法律助理等專業人士，以及不同類型的申索人。警方強調會全面審視每一宗索償，循多角度包括欺詐、串謀詐騙、使用虛假文書以及妨礙司法公正的罪行，以進行調查和搜證。另外，由於個案眾多，涉及索償金額龐大，警方稱日後亦會作出進一步的拘捕行動。