撞車碰瓷黨｜保險業籲勿無理索償 舉例有人索$50萬僅獲$3.5萬 惟要賠$60萬訟費

警方商業罪案調查科今日（2月4日）拘捕一對「撞車碰瓷黨」夫婦及兩名醫生同黨，涉嫌串謀詐騙。同場的香港保險業聯會行政總監劉佩玲提醒市民，不要以為保險公司收到一些沒有理據或誇大索償會置之不理，保險業界其實會認真調查蒐證，即使在民事訴訟期間，業界也會提供資料給法庭，讓法庭了解索償是否誇大或有可疑。

相關報道：撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉22宗車禍 兩醫生同落網

劉佩玲舉例，以往有個案在法庭審理時，索償人要求超過50萬元賠償金，但保險公司提供資料後，法庭不信納索償人說法，最後只判3.5萬元的賠償，但要賠償保險公司超過60萬元律師費，得不償失；另外，過往亦索償人受律師或他人挑撥，誇大自己傷勢索償，但最終得到很少，大部分用於法律費用上，真正受益的未必是索償人本身，因此千萬不要因為小事而以身試法。

警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲（左）交代案情。曾志恆攝

劉佩玲又稱，香港保險業聯會內有一個預防保險索償詐騙的偵測系統，透過人工智能大數據協助偵測可疑的索償個案，並透過內部機制取得相關資料，因而今次可以快速將該對可疑夫婦的所有個案資料，轉交給商業罪案調查科調查，對此感謝警方快速果斷執法。

警務處商業罪案調查科警司馮培基亦提醒市民，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或者串謀其他人士詐騙，即干犯《盜竊條例》欺詐罪，或普通法下的串謀詐騙罪，一經定罪最高可被判監14年。商業罪案調查科仍在審視大量可疑個案，如有發現任何人士涉及欺詐，或者涉嫌協助或教唆其他人士欺詐，定會果斷執法。