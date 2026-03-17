Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古洞服務大樓地盤現迫擊砲 警封鎖50米範圍 EOD出拆彈機械人成功引爆

突發
更新時間：10:40 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-17 HKT

今（17日）早上9時32分，落馬洲柏壽路6號古洞北福利服務綜合大樓一建築地盤，有工人進行工程期間，發現一枚25厘米長的迫擊砲。警方及消防員迅速到場，於上午9時42分，封鎖現場約50米範圍，設立指揮站，並召喚消防處及救護車到場戒備。至10時許，警方進一步確認該枚迫擊砲，相信是二戰時期遺留的未爆彈藥。

 至上午11時許，爆炸品處理課（EOD）人員抵達現場進行評估。由於該迫擊砲位於建築工地範圍內，現場人員確認附近環境安全，無須疏散。

至11時37分，爆炸品處理課人員決定出動拆彈機械人，即場引爆銷毀該枚迫擊砲，至11時56分順利引爆。案件列作「炸彈發現」，並交由落馬洲警區軍裝巡邏小隊第二隊及爆炸品處理課人員跟進。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
17小時前
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
20小時前
美伊戰事打亂央行部署 儲局今年料最多減息兩次 日圓跌至一個位才吸納
美伊戰事打亂央行部署 儲局今年料最多減息兩次 日圓跌至一個位才吸納
投資理財
7小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
7小時前
九龍灣恐怖車禍｜私家車高速剷上行人路 多名途人被撞至人仰馬翻倒地
01:07
九龍灣9傷車禍‧車Cam直擊｜私家車高速剷上行人路 多名途人被撞至人仰馬翻倒地
突發
3小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
21小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
3小時前