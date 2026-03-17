古洞服務大樓地盤現迫擊砲 警封鎖50米範圍 EOD出拆彈機械人成功引爆
更新時間：10:40 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-17 HKT
今（17日）早上9時32分，落馬洲柏壽路6號古洞北福利服務綜合大樓一建築地盤，有工人進行工程期間，發現一枚25厘米長的迫擊砲。警方及消防員迅速到場，於上午9時42分，封鎖現場約50米範圍，設立指揮站，並召喚消防處及救護車到場戒備。至10時許，警方進一步確認該枚迫擊砲，相信是二戰時期遺留的未爆彈藥。
至上午11時許，爆炸品處理課（EOD）人員抵達現場進行評估。由於該迫擊砲位於建築工地範圍內，現場人員確認附近環境安全，無須疏散。
至11時37分，爆炸品處理課人員決定出動拆彈機械人，即場引爆銷毀該枚迫擊砲，至11時56分順利引爆。案件列作「炸彈發現」，並交由落馬洲警區軍裝巡邏小隊第二隊及爆炸品處理課人員跟進。
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