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九龍灣恐怖車禍│肇事司機臨興街調頭 油門當腳掣肇禍

突發
更新時間：15:45 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-16 HKT

九龍灣恐怖車禍，釀成7男2女受傷，經警方深入調查後，證實肇事司機沒有藥駕及酒駕，相信他在美羅中心二期停車場調頭時，油門當腳掣失控狂飆，剷上行人路撞到8名途人、樹木及欄杆，其中坐在旁邊的妻子更被拋出車外，頭部着地重創。

東九龍交通部交通意外調查組第二隊蔡紹基督察（中）。
東九龍交通部交通意外調查組第二隊蔡紹基督察（中）。
妻子被拋出車外，司機落車查看。網圖
妻子被拋出車外，司機落車查看。網圖

東九龍交通部交通意外調查組第二隊蔡紹基督察在記者會上表示，中午12時40分，正值午飯時間，75歲男子駕駛一輛私家車，載着同齡妻子，在臨興街停車場調頭，司機誤將油門當車掣，失控剷上行人路，導致8名途人受傷，司機的妻子被拋出車外，頭部着地及肋骨受傷，傷勢一度嚴重，經治療後稍為穩定。其他傷者大都頭部、手腳、身體擦傷。

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蔡紹基表示，案件雖沒刑事成份，但司機涉危險駕駛導致他人受傷被捕，並呼籲目擊者提供資料，可致電東九龍交通部（36610277）。

他指出，經過測試，司機沒有飲酒及藥駕，精神狀況無問題，相信他是油門當成煞車掣，慌亂下發生意外。

 

 

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