元朗毒品快餐車撞低2途人 棄車逃走25歲男司機涉5宗罪落網今提堂

前日(14日)清晨，一輛平治私家車在大棠路橫衝直撞，先後撞倒兩名男途人及一部貨車。肇事司機事後棄車逃去，警方在現場垃圾桶及車內分別發現81粒俗稱「太空油」的懷疑依托咪酯煙彈、及一枝電子煙槍，合共市值共約22000元。元朗警區人員翻查大量閉路電視，包括「銳眼計劃」安裝的閉路電視，成功鎖定一名疑犯，並於同日(14日)晚上在天水圍拘捕一名25歲本地男子子，涉嫌「危險駕駛」、「交通意外不顧而去」、「駕駛沒有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「販賣危險藥物」。他現正被扣留調查 ，案件於今日(16日)上午在屯門裁判法院提堂。

事發於14日清晨約五時，警方接獲市民報案，指有一輛私家車沿大棠路往十八鄉路方向行駛期間，思疑失控衝上安全島並撞倒兩名行人。涉事私家車其後繼續行駛約50米，再撞向另一輛停泊於路邊的貨車。

涉車私家車司機其後棄車而逃，往裕景坊方向逃去，期間有途人目擊該名私家車司機將一包物件棄置於附近的垃圾桶內。被撞倒的兩名途人清醒但手部、腳部及腰部均有擦傷，並送往博愛醫院治療。

警方到場後，於裕景坊小巴站附近垃圾桶內檢獲一包透明膠袋內有78粒懷疑含有依托咪酯的煙彈，及後亦於涉事私家車內檢獲3粒懷疑含有依托咪酯的煙彈及一枝電子煙槍，合共市值共約22000元。