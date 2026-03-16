荃灣2歲男童墮樓亡 女親友悲慟認屍
更新時間：11:41 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-16 HKT
荃灣悠麗路恆麗園昨（15日）早上一名兩歲男童由單位墮下平台，昏迷送院不治。警方經調查後，初步以「疏忽照顧兒童」拘捕男童父母。今（16日）早上4名女親友，在探員陪同下到葵涌殮房認屍，逗留兩小時後，一行四人離開，神情悲慟哀傷，令人心酸。
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死者姓王，下周才滿兩歲，與47歲父親、30歲母親及其7歲哥哥同住恆麗園一單位。事發昨早10時許，死者與哥哥在客廳玩耍，母親亦在客廳，父親則在睡房休息，期間哥哥向母親表示弟弟不慎墮樓，父親聞訊後奔落大廈平台，發現愛兒倒臥平台位置，已無反應。
父親立即帶同兒子，自行截乘的士前往港安醫院搶救，至早上11時41分證實男童傷重不治。由於肇事單位客廳位置未有裝上窗花，相信男童意外由五樓墮落平台。
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