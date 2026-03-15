Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕

突發
更新時間：12:20 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:20 2026-03-15 HKT

荃灣發生男童墮樓身亡悲劇，今（15日）晨10時許，一名約兩歲男童在悠麗路恆麗園高處墮下，倒卧大廈平台，父親發現奔落樓查看，其後將兒子自行送往港安醫院求救，惜告傷重不治。

現場所見，警員分別在平台及肇事單位調查，該單位有部分窗沒有安裝窗花，懷疑從該處墮下。

據悉，死者姓王，下周才滿兩歲，與父母及其7歲哥哥同住上址。早上10時許，死者與哥哥在客廳玩耍，母親亦在客廳，父親則在睡房休息，期間哥哥走去向母親表示弟弟不慎墮樓，父親聞訊後情緒激動，奔落大廈平台，發現愛兒倒臥平台位置，已無反應。

父親立即帶同兒子，截坐的士前往港安醫院搶救，至早上11時41分證實傷重不治。由於肇事單位客廳位置未有裝上窗花，男童意外由五樓墮落平台，警方初步以「疏忽照顧兒童」拘捕死者父母，案件仍在調查中，有荃灣重案組第二隊跟進。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
3小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
5小時前
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
生活百科
14小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
19小時前
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
投資理財
9小時前
中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上
中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上
影視圈
19小時前
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇聞趣事
8小時前