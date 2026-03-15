荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕

荃灣發生男童墮樓身亡悲劇，今（15日）晨10時許，一名約兩歲男童在悠麗路恆麗園高處墮下，倒卧大廈平台，父親發現奔落樓查看，其後將兒子自行送往港安醫院求救，惜告傷重不治。

現場所見，警員分別在平台及肇事單位調查，該單位有部分窗沒有安裝窗花，懷疑從該處墮下。

據悉，死者姓王，下周才滿兩歲，與父母及其7歲哥哥同住上址。早上10時許，死者與哥哥在客廳玩耍，母親亦在客廳，父親則在睡房休息，期間哥哥走去向母親表示弟弟不慎墮樓，父親聞訊後情緒激動，奔落大廈平台，發現愛兒倒臥平台位置，已無反應。

父親立即帶同兒子，截坐的士前往港安醫院搶救，至早上11時41分證實傷重不治。由於肇事單位客廳位置未有裝上窗花，男童意外由五樓墮落平台，警方初步以「疏忽照顧兒童」拘捕死者父母，案件仍在調查中，有荃灣重案組第二隊跟進。