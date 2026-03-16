元朗及荃灣一小時內兩宗巴士跌落樓梯意外 女乘客昏迷送院

元朗及荃灣於一小時內先後發生兩宗雙層巴士乘客跌落樓梯意外，造成兩人受傷，其中一名女乘客情況嚴重。

周日（15日）晚上約11時30分，一輛由天水圍開往沙田的九巴269D雙層巴士，途經元朗谷亭街站附近時，一名約30歲女乘客疑似失足，從巴士樓梯滾下受傷，巴士司機見狀後立即停車並報警。救護員接報到場，女事主陷入昏迷，隨即送往博愛醫院搶救。警方正調查事件，列作「交通意外-有人受傷」跟進。

另外，周一（16日）凌晨零時30分左右，一名年約70歲老翁，於一輛開往九龍方向的九巴265M線雙層巴士上，疑由樓梯滾下受傷。救護員到場將男事主送院治理，警方已將案件列作交通意外處理。