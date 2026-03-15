Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角男子街頭遭按摩女郎兜搭 沐浴後揭近$8萬金鏈人民幣被偷 警緝3男女

突發
更新時間：20:40 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:17 2026-03-15 HKT

今日（15日）下午4時許，一名中年男子向警方報案，指在旺角彌敦道607號新興大廈一單位接受按摩服務，其後發現一條約值7萬元的金鏈及4000元人民幣不翼而飛，懷疑被人盜去。警方接報到場調查，並在附近兜截，暫未發現涉案女賊，初步調查懷疑案件涉及3人，暫列「盜竊」案，交由旺角警區刑事調查隊跟進。

據了解，事主為一名56歲姓何男子，他在咸美頓街休憩花園被一名黑髮女子兜搭，聲稱可提供按摩服務，雙方議好價錢，一同到新興大廈一單位。何將一條約值7萬元的金頸鏈及放有4000元人民幣的銀包放下，並到浴室洗澡，詎料淋浴後發現財物被偷，而黑髮女子亦失去蹤影。警方翻查附近閉路電視，發現何男沐浴期間，有一對男女曾進入單位，之後與黑髮女子離開。

現場為旺角新興大廈。黃文威攝
現場為旺角新興大廈。黃文威攝
警方接報到場調查，正追緝涉案3人。黃文威攝
警方接報到場調查，正追緝涉案3人。黃文威攝

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
00:54
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
9小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
6小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
「泰國旅行團」逼爆紅磡觀音廟 集體向「馬路」參拜？背後原因超意外 網民熱議：「拜神經濟」成新出路？｜Juicy叮
「泰國旅行團」逼爆紅磡觀音廟 集體向「馬路」參拜？背後原因超意外 網民熱議：「拜神經濟」成新出路？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT
深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站
深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站
旅遊
11小時前
徐子淇超短裙晒白滑長腿「整個人發光」 一舉動揭超親民 親自打理生意近況曝光
徐子淇超短裙晒白滑長腿「整個人發光」 一舉動揭超親民 親自打理生意近況曝光
影視圈
9小時前
視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展
視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展
影視圈
11小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
11小時前
康子妮林曉峰離婚4年關係有轉變 自揭甘為前夫做呢一事 轉戰保險成COT超級會員年薪近300萬
康子妮林曉峰離婚4年關係有轉變 自揭甘為前夫做呢一事 轉戰保險成COT超級會員年薪近300萬
影視圈
10小時前