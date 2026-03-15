旺角男子街頭遭按摩女郎兜搭 沐浴後揭近$8萬金鏈人民幣被偷 警緝3男女
更新時間：20:40 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:17 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:17 2026-03-15 HKT
今日（15日）下午4時許，一名中年男子向警方報案，指在旺角彌敦道607號新興大廈一單位接受按摩服務，其後發現一條約值7萬元的金鏈及4000元人民幣不翼而飛，懷疑被人盜去。警方接報到場調查，並在附近兜截，暫未發現涉案女賊，初步調查懷疑案件涉及3人，暫列「盜竊」案，交由旺角警區刑事調查隊跟進。
據了解，事主為一名56歲姓何男子，他在咸美頓街休憩花園被一名黑髮女子兜搭，聲稱可提供按摩服務，雙方議好價錢，一同到新興大廈一單位。何將一條約值7萬元的金頸鏈及放有4000元人民幣的銀包放下，並到浴室洗澡，詎料淋浴後發現財物被偷，而黑髮女子亦失去蹤影。警方翻查附近閉路電視，發現何男沐浴期間，有一對男女曾進入單位，之後與黑髮女子離開。
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